Grande Fratello Vip, la crisi di Federica Calemme e le lacrime in diretta: “Mi sento fuori luogo”

TV e Spettacolo

Sabato sera i gieffini hanno cercato di spezzare la routine e concedersi un attimo di svago all’interno della casa, ma non tutti sono riusciti a godersi la festa organizzata dagli autori del reality. Proprio mentre tutti gli inquilini erano presi dai festeggiamenti, Federica Calemme ha infatti avuto un attimo di cedimento e si è rifugiata in giardino.

Sono subito intervenuti alcuni gieffini per consolarla, tra cui Davide Silvestri e Gianmaria Antonolfi che hanno cercato di sollevare il morale della ragazza. Entrambi infatti hanno speso parole d’incoraggiamento per la ragazza, nel tentativo di farla sentire meno sola.

Federica Calemme: le lacrime della ragazza e il senso di estraneità rispetto al reality

Nel bel mezzo della festa, dunque, Federica Calemme si è appartata in giardino per dare sfogo alle sue emozioni; quando Davide si è avvicinato per capire quale fosse il problema, la ragazza ha spiegato di sentirsi fuori luogo all’interno della casa.

A quel punto Silvestri ha provato a rincuorare la ragazza, cercando di spronarla in un momento così delicato: “A volte la forza è cercare di non sottovalutarsi troppo, non pensare che gli altri siano superiori a noi“. Anche Antinolfi si è accorto ben presto che qualcosa non andava e si è avvicinato all’inquilina per capire quale fosse il problema.

Alla fine anche lui è intervenuto con parole d’incoraggiamento: “Mi sei mancata molto oggi, non ti ho infastidita. Ti ho lasciata tranquilla. Stai facendo un’esperienza particolare. Ti stai arricchendo e ti stai guardando dentro“.

Subito dopo il confronto con gli inquilini, la ragazza è apparsa più serena ed è tornata a godersi la serata in compagnia degli altri gieffini.

Federica Calemme: chi è la nuova gieffina

Federica Calemme è entrata in questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip, con gli autori che hanno dovuto optare anche quest’anno per delle new entry nel tentativo di allungare la messa in onda del reality.

La ragazza, di 25 anni, è nata a Casalnuovo di Napoli. Sulla sua famiglia non ci sono molte informazioni, ma sappiamo che la ragazza è entrata a far parte del mondo dello spettacolo dopo la vittoria nel 2017 al concorso di bellezza Miss Italia.

Successivamente ha partecipato a diversi programmi tv, tra cui Ciao Darwin o Stasera tutto è possibile. Successivamente diventa una delle professoresse de L’Eredità, la sua carriera fa un bel salto e ad oggi è una modella e influencer piuttosto seguita sui social.

Nella casa è entrata 17 dicembre 2021, momento in cui ha anche lasciato un messaggio a tutti i suoi fan. Si è subito avvicinata a Gianmaria Antinolfi, al quale ha da subito detto: “Simpatico, ma devi cacciare un po’ di carattere che noi napoletani conosciamo bene“.