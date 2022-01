Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate dal 10 gennaio al 14 gennaio: le trame

Serie TV - Fiction

Il paradiso delle signore torna in onda con la sua nuova striscia pomeridiana ricca di 5 nuovi episodi. Le anticipazioni delle nuove trame che arrivano a su Rai1 a partire da lunedì 10 gennaio 2022.

Il paradiso delle signore ritorna su Rai1 nel pomeriggio di oggi lunedì 10 gennaio 2021 a partire dalle ore 15:55. La soap che riempie la fascia pomeridiana della rete ammiraglia della televisione pubblica torna con gli sviluppi inediti delle sue vicende, per fare compagnia agli spettatori da lunedì 10 gennaio 2022 e fino a venerdì 14 gennaio 2022. Leggi le anticipazioni delle nuove trame che arrivano al aprire il pomeriggio di Rai1.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il paradiso delle signore si prende il suo consueto posto nel palinsesto pomeridiano di Rai1 per una nuova settimana ricca di nuovi sviluppi delle trame, che prendono il via a partire da lunedì 10 gennaio 2022 ed accompagneranno gli spettatori del canale fino a venerdì 14 gennaio 2022 ogni giorno in onda a partire dalle ore 15:55.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 10 gennaio 2022

Ezio crede di essere spiato e che qualcuno abbia potuto capire cosa diceva con Ernesta su Gloria, così l’uomo è intenzionato a dire tutta la verità a Veronica. Al Paradiso arriva un’importante proposta di collaborazione dall’America mentre non v’è traccia di Flora, che sarebbe già dovuta rientrare dalle ferie natalizie.

Intanto Flavia scopre in flagrante Ludovica e Marcello.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 11 gennaio 2022

Ezio ha paura di dire la verità a Veronica per non rovinare tutto. Vittorio deve abbassare le mire con gli americani. Flavia rivela a Ludovica di aver scoperto di lei e Marcello e la mette di fronte ad una scelta. Flora torna dagli Stati Uniti a sorpresa e con un gran ritardo. Nel mentre salta fuori una traccia del passato di Gloria con la scoperta di un braccialetto.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 12 gennaio 2022

Veronica trova casualmente un vecchio attestato di equitazione di Gemma, passione accantonata dalla figlia dopo la morte del padre.

Flora svela la sua intenzione di lasciare la Villa e lo comunica a Umberto e Adelaide. Vittorio e il suo staff cercano di accontentare gli americani mentre a casa Amato giungono buone notizie sull’intervento di Tina. Nel frattempo, Gloria decide di consegnare il braccialetto di Stefania a Ezio, che non sa se darlo alla figlia, ma Veronica è pronta a consigliarlo.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 13 gennaio 2022

Marco propone Gemma come nuova cavallerizza del Circolo per sostituire l’amazzone infortunata, con la giovane, dopo che accetta.

Ludovica rinuncia alla sua eredità per stare con Marcello. Il Barbieri intanto, incoraggiato da Armando, affronta Flavia Brancia. Vittorio prende la situazione in mano con gli americani e nel frattempo Umberto è triste per l’addio di Flora.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 14 gennaio 2022

Ernesta va via da Milano. Umberto scrive una lettera a Flora in cui le svela la verità sul padre Achille Ravasi. La giovane così decide di rimanere alla Villa. Maria scopre che Irene ha iniziato i colloqui per trovare la nuova coinquilina senza dirglielo, mentre Ezio ottiene finalmente il certificato di morte di Gloria che gli permetterà di sposare Veronica.

Intanto Vittorio dovrà fare i conti con il ritorno di Dante Romagnoli.