Oroscopo Paolo Fox settimana dal 10 al 16 gennaio: previsioni per amore e lavoro

Oroscopo di Domani

Le previsioni sull'oroscopo per amore, lavoro e fortuna e la classifica di Paolo Fox per la settimana dal 10 al 16 gennaio

Oroscopo per la settimana dal 10 al 16 gennaio per tutti i segni zodiacali. Anche questa settimana Paolo Fox propone le sue previsioni dei segni per ogni giornata. Vuoi scoprire quanto il tuo segno sarà fortunato in questi 7 giorni? O ti piacerebbe sapere se succederà qualcosa di speciale in amore? Leggi l’elenco dei segni di Paolo Fox e potrai conoscere così anche tu l’andamento del tuo segno nei prossimi giorni e indagare per essere al corrente della situazione astrologica di chi ti sta intorno.

Paolo Fox ha letto i movimenti delle stelle, scoprendo cosa accadrà nel futuro di ciascuno dei segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo Ariete

Questa vostra settimana, sembra essere piuttosto buona, con alcune emozioni intense ad aspettarvi per gratificarvi, cari nati sotto l’Ariete! Venere tenderà a rendervi un pochino riflessivi, specialmente in merito a qualche questione di cuore da risolvere al più presto. Il lavoro, invece, vi richiederà di mettervi in gioco, ma siete veramente pronti, non buttatevi a capofitto.

Oroscopo Toro

Carissimi amici del Toro, quello che dovrebbe attendervi in questa nuova settimana sembrano essere delle buone situazioni, specialmente per voi single! Secondo le letture fatte da Paolo Fox, infatti, con quella bellissima Venere non dovreste incappare in alcun problema amoroso! Da mercoledì la Luna sarà con voi, ma in generale sul lavoro forse è ora di ripartire da zero.

Oroscopo Gemelli

Secondo le letture fatte sui vostri astri e sui loro transiti sembra attendervi una settimana abbastanza buona, anche se nel suo inizio vi metterà veramente alla prova, amici dei Gemelli.

In amore, per voi cari single potrebbe essere arrivato il momento di conoscere qualcuno di nuovo, ma da metà settimana in poi! Mentre sul lavoro la parola d’ordine è cautela.

Oroscopo Cancro

La vostra nuova settimana, carissimi Cancro, sembra essere leggermente agitata, specialmente dal punto di vista amoroso. Alcune vecchie questioni o problemi che ritenevate superati torneranno ad infastidirvi, ma senza grandi conseguenze. Per voi single, verso la fine della settimana, sembrerebbe poterebbe iniziare a crearsi il clima necessario per nuovo, importante, sentimento!

Oroscopo Leone

Le letture degli astri e dei loro transiti fatte da Paolo Fox sembrano indicare una settimana mediocre per voi, senza nessuna enorme novità ad attendervi, carissimi nati sotto il Leone. Nulla di grave, perché nel mentre non dovreste neppure incappare in grossi problemi. L’amore è tranquillo, ma scarso di novità per voi single, mentre sul lavoro attendete la seconda metà della settimana.

Oroscopo Vergine

La settimana che sembra attendere voi carissimi amici della Vergine sarà piuttosto bella e solare, con alcuni ottimi transiti ad illuminarvi!

In amore alcuni astri sembrano volervi promettere grandissime emozioni nuove, specialmente da metà settimana in poi! Giove, invece, creerà qualche malcontento o dubbio sul lavoro, ma basterà affrontarlo a testa alta! Novità economiche in vista!

Oroscopo Bilancia

Cari Bilancia, questa vostra nuova settimana sembra essere discreta, senza grandissime novità per voi, ma neppure senza enormi problemi! Certo, l’amore continua ad essere teso ancora per qualche giorno, ma cercate di non agitarvi eccessivamente, mantenendo sempre una buonissima calma.

Presto le energie cresceranno, e quando succederà le novità sul lavoro non mancheranno!

Oroscopo Scorpione

Secondo le letture e le interpretazioni di Paolo Fox, questa vostra settimana sembra essere piuttosto bella per voi dello Scorpione! Nel caso siate single, sarete mossi da una gran voglia di divertimento che vi porterà quasi sicuramente ad ottenere delle bellissime avventure! L’unica questione su cui dovrete porre un po’ più di attenzione sono le vostre finanze personali.

Oroscopo Sagittario

Un’ottima settimana si sta aprendo per voi amici nati sotto il segno del Sagittario, specialmente guardando all’amore che finalmente torna a crescere stabilmente! Un rinnovamento generale dovrebbe rendervi più attivi e attenti a cosa vi succede attorno perché prestissimo sembra che sul lavoro le gratificazioni saranno veramente parecchie, anche se non sono mai troppe!

Oroscopo Capricorno

Per voi del Capricorno, la settimana che sta per aprirsi sembra essere veramente ottima, con una Venere stupenda e stabile nella vostra vita almeno fino a marzo! Voi single dovreste cercare di rimettervi in gioco, buttandovi in qualcosa di nuovo ed emozionante, anche se fosse un’avventura! Sul lavoro datevi molto da fare che i passi avanti non si fanno da soli e lo sapete!

Oroscopo Acquario

Secondo quello che Paolo Fox sembra aver letto nei vostri astri e nei loro transiti, carissimi amici dell’Acquario, sarà una settimana veramente ottima! L’amore regalerà importantissime emozioni, specialmente per voi single che ultimamente avete incontrato solamente delusioni. Sul lavoro date fondo a tutto il vostro elevatissimo ottimismo, ma occhio ancora una volta alle spese.

Oroscopo Pesci

Amici dei Pesci, infine, la vostra nuova settimana sembra essere piuttosto buona, con alcune ottime situazioni pronte a rallegrarvi, ma comunque non priva di qualche piccolo fastidio. Non rinvangate il passato, ormai avrete capito che non è vantaggioso. Secondo gli astri nella vostra orbita, inoltre, sembra meglio che poniate la giusta attenzione nelle scelte e decisioni che prendete.

