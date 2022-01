Uomini e Donne anticipazioni 10 gennaio: Gemma Galgani contesa, Roberta Ilaria Giusti verso la scelta

Uomini e Donne

Riprende l’appuntamento quotidiano con il fortunato dating show di Canale 5, Uomini e Donne, dopo la pausa natalizia. I telespettatori possono seguire le vicende dei protagonisti proprio da dove li hanno lasciati. Infatti, la puntata che andrà in onda a partire dal 10 gennaio è stata, in realtà, registrata prima delle festività.

Prima protagonista, come sempre, Gemma Galgani, che abbiamo lasciato piuttosto presa da Leonardo Bozzetti. Nell’ultima puntata prima della pausa, però, un altro Cavaliere si era fatto avanti per la Dama: Stefano.

Per Roberta Ilaria Giusti, invece, ultima tronista rimasta in studio del gruppo settembrino, è ora di scegliere e di lasciare il programma.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, della puntata del 10 gennaio, la scelta della tronista è vicina.

Uomini e Donne anticipazioni 10 gennaio: Gemma Galgani e Leonardo Bozzetti, prime incomprensioni

Gemma Galgani sembrava aver trovato finalmente la sua anima gemella in Leonardo Bozzetti, dopo la delusione subita da Costabile. Il Cavaliere e la Dama torinese raccontavano di un feeling importante e improvviso, esistente tra di loro. Ma, nell’ultima puntata di Uomini e Donne, prima della pausa natalizia, i due protagonisti del dating show avevano fatto emergere le prime problematiche.

A livello di attrazione, Gemma Galgani non era così convinta del trasporto di Leonardo Bozzetti nei suoi confronti e un altro Cavaliere aveva sparagliato ulteriormente le carte in gioco. Infatti, Stefano, era sceso per la Dama, facendo infuriare Leonardo Bozzetti.

A Uomini e Donne, nella puntata del 10 gennaio, Gemma Galgani e Leonardo Bozzetti potrebbero doversi chiarire per la decisione della Dama torinese di conoscere anche Stefano.

Uomini e Donne anticipazioni 10 gennaio: Roberta Ilaria Giusti e il pre-scelta

Roberta Ilaria Giusti ha annunciato nell’ultima puntata, prima della pausa natalizia, di voler scegliere.

La ragazza ha anche avvertito i suoi due corteggiatori che avrebbe passato una giornata intera con entrambi prima di prendere la sua decisione.

Nella puntata del 10 gennaio di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, potrebbero andare in onda proprio queste esterne lunghe di Roberta Ilaria Giusti con Samuele Carniani e Luca Salatino.