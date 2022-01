GF Vip, scontro al vetriolo tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, e spunta Andrea Iannone

TV e Spettacolo

Nuova lite nella casa del GF Vip, questa volta tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, che si sono accusati a vicenda di trovarsi in un reality e di essere diventati “personaggi pubblici” solo ed esclusivamente per via di frequentazioni passate.

Nello specifico Soleil ha dichiarato che l’unica cosa che avrebbe reso famoso Antinolfi sarebbe la pregressa frequentazione con Belen Rodriguez, mentre lui ha detto all’influencer di aver “usato” il pilota di moto GP Andrea Iannone per avere maggiore visibilità.

Gianmaria Antinolfi, risposta al vetriolo alla frecciatina dell’influencer: “L’hai organizzata tu”

Lo scontro è nato all’improvviso: a tirare la prima frecciatina è stata Soleil Sorge, che ha detto a Gianmaria Antinolfi: “Ti ricordo che quello che si trova qui perché è uscito sui giornali con qualche donna sei tu, di certo non io”.

Ovviamente, la Sorge si riferiva a Belen Rodriguez, con la quale Antinolfi avrebbe avuto un flirt poi non sviluppatosi in vera e propria relazione sentimentale. Gianmaria Antinolfi, ad ogni modo, ha risposto pan per focaccia citando Andrea Iannone, con la quale Soleil era stata paparazzata tempo fa, dopo un volo aereo: “E tu per una paparazzata organizzata da te, pensa un po’, con Iannone.

L’hai organizzata tu”.

Soleil Sorge, il racconto sulle foto con Andrea Iannone

Soleil Sorge non ha voluto rispondere a questa dichiarazione, rimanendo visibilmente infastidita da quanto sentito. Sulle foto scattate tempo fa e che vedevano Soleil Sorge ed Andrea Iannone come protagonisti, era stata l’influencer a rispondere attraverso le pagine del settimanale Chi: “Ci siamo trovati per caso gli ultimi due giorni della mia vacanza in Sardegna: ero con una mia amica ed eravamo ospiti nella villa di un mio amico e lì c’era anche Iannone. È stato carino e gentile, l’ho visto interessato alla mia compagnia.

Poi, siamo tornati con lo stesso volo e ci hanno paparazzati”.

Andrea Iannone “interessato fisicamente, ma non c’è feeling”

L’influencer ha anche raccontato di aver avuto all’inizio l’impressione che fosse Iannone ad essere interessato solo alla visibilità ed all’aspetto fisico: “Ho pensato che fosse interessato alla visibilità.

In passato, del resto, è stato con Belen e con la De Lellis. (…) Penso sia stato risucchiato da questo meccanismo, è una reazione umana. Dopo essere stato con Belen ha cambiato la propria immagine e poi si è messo con Giulia De Lellis, che non c’entra niente con Belen, l’unico filo conduttore è la popolarità”.

Ad ogni modo Soleil aveva escluso categoricamente che tra loro due ci potesse essere uno sviluppo sentimentale: “Sarà anche interessato fisicamente, ma non c’è feeling e io non ho mostrato interesse. E poi, per rispetto del passato, non starei mai con uno che è stato con la mia ex cognata”.