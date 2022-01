Jonathan Kashanian chi è: noto stilista e personaggio televisivo israeliano. Carriera e vita privata

Chi è

Jonathan Kashanian non ha mai rinunciato ai suoi sogni, dopo anni di studio e duro lavoro oggi è un apprezzato esponente del mondo della moda e della tv italiana.

Jonathan Kashanian è noto al mondo della televisione italiana per le sue partecipazioni in tv. È uno stilista apprezzato oltre appunto ad essere un personaggio televisivo, di origine israeliana ma naturalizzato italiano. Tra i vari programmi che vedono protagonista Jonathan Kashanian c’è anche Back to School, scopriamo di più su di lui.

Jonathan Kashanian, chi è: da calligrafo a stilista

Jonathan Kashanian, il cui vero nome è Yehonatan, nasce a Ramat Gan, Israele, il 15 gennaio 1981. È figlio di genitori ebrei iraniani e nel 1984 si trasferisce a Milano con la sua famiglia. Fin da piccolo ha sempre amato il campo della moda e il suo sogno è sempre stato quello di potersi realizzarvisi.

La carriera di Jonathan Kashanian inizia impartendo lezioni private come calligrafo, ricopiando a mano inviti per negozi importanti, e successivamente, negli anni 2000, entra a far parte del mondo della moda lavorando tra sfilate e show-room dopo aver ottenuto il diploma di stilista.

Gli esordi in tv di Jonathan Kashanian

A seguire, Jonathan Kashanian inizia a far parte di vari programmi televisivi. Nel 2004 è sia concorrente che vincitore della quinta edizione del Grande Fratello su Canale 5, nel 2005 fa parte della giuria Sei un mito.

Dal 2006 al 2007 Jonathan Kashanian è un inviato de La vita in diretta, di Festa italiana su Rai 1 e di Mezzogiorno in famiglia su Rai 2.

Dal 2006 al 2016 diventa ospite, inviato, esperto di moda, opinionista, stilista e makeover designer a Verissimo.

Nel 2018 partecipa alla tredicesima edizione all’Isola dei Famosi classificandosi al quinto posto.

Da settembre 2019 entra a far parte del programma televisivo Detto Fatto su Rai 2.

Vita sentimentale dello stilista Kashanian

Nonostante mostri la sua vita privata su Instagram, con 375 mila follower, in amore Jonathan Kashanian è molto riservato.

Lo stilista non ha mai reso pubblico il suo orientamento sessuale ma si è sempre definito in cerca dell’amore. Durante la partecipazione all’ Isola dei famosi aveva instaurato un’amicizia con Bianca Atzei, in tanti hanno che ci fosse del tenero tra i due, ma entrambi hanno poi smentito. Attualmente è single e vorrebbe, prima o poi, costruirsi una famiglia.