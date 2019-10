Nel salotto di Detto Fatto c’è stato un altro momento di tensione tra Jonathan Kashanian e Bianca Guaccero. Infatti, durante una rubrica che riguardava gli uomini più bassi del mondo dello spettacolo, è stata mostrata una carrellata di scatti di Max Biagi, fidanzato con donne molto più alte di lui. Una foto in particolare, che ritraeva il motociclista con Bianca Atzei, ha fatto calare il gelo in studio.

Tra Jonathan Kashanian e Bianca Atzei è tutto finito?

Dopo la loro esperienza all’Isola dei Famosi, pareva che il rapporto tra Jonathan Kashanian e Bianca Atzei andasse a gonfie vele. Tuttavia, quella che è sembrata a tutti più di un’amicizia, sembra essere giunta al capolinea da quanto percepito guardando quanto accaduto a Detto Fatto.

Infatti, l’ex gieffino è stato protagonista di un momento imbarazzante che ha raffreddato l’atmosfera dello studio del programma di Rai Due condotto da Bianca Guaccero.

Durante la rubrica dedicata agli uomini più bassi del mondo dello spettacolo, è stata mostrata una sequenza di scatti di Max Biagi che è stato con donne molte più alte di lui come Anna Falchi e Eleonora Pedron. Tuttavia, tra queste foto è apparsa anche quella di Bianca Atzei e Kashanian non l’ha presa bene: “Cosa c’entra questa foto ora?

Bianca non rientra tra le donne alte con cui è stata Max Biagi”.

Bianca Guaccero è rimasta stupita dalla reazione di Jonathan e ha chiesto: “Ma stavate insieme?”. Ha poi detto che non si aspettava una reazione del genere, non credeva che la foto potesse suscitare in lui qualche pensiero negativo.

Foto di Bianca Atzei, imbarazzo a Detto Fatto

In effetti, dopo lo foto che riguardava Bianca Atzei, l’atmosfera in studio non è stata più la stessa. Jonathan Kashanian si è raggelato, si è messo sulla difensiva: “Bianca non parliamo di questo perché ci vorrebbe una puntata intera per parlare di questa storia”.

L’uomo si è scusato varie volte con la conduttrice, dicendo come non avrebbe dovuto far entrare le sue questioni personali in televisione. In realtà, quanto accaduto potrebbe essere una sorta di piccola vendetta della Guaccero. Infatti, qualche giorno fa, lo stesso Kashanian aveva insinuato che la conduttrice avesse avuto una storia con Fabrizio Moro.

Faticosamente, Kashanian ha cercato di tornare padrone di sé stesso per introdurre gli altri personaggi della rubrica. Per parlare di Pupo ha detto: “Ecco, ora dovrei cantare ma non ce la faccio. Meno male che questa canzone – riferendosi a Gelato al cioccolato – mi risolleva”.