Samuele Cavallo, l’attore di Un posto al Sole è diventato papà per la prima volta: l’annuncio sui social

L'interprete di Samuel nella soap opera in onda su Rai3 ha voluto condividere con i fan la gioia di essere diventato papà per la prima volta con un lungo e commuovente post.

Grandi novità per Samuele Cavallo, l’amato interprete di Samuel nella soap opera Un posto al Sole; in queste ore l’attore ha infatti condiviso sui social un lungo post per condividere con i fan la gioia dell’arrivo di Isabel, figlia avuta proprio in queste ore con la storica compagna Elisa Angelini. Qualche mese fa lo stesso Samuele aveva condiviso anche la notizia della gravidanza, per cui i suoi follower erano in attesa di scoprire quando l’attore trentaquattrenne sarebbe diventato papà.

Il post social di Samuele Cavallo per la nascita della figlia

L’annuncio della nascita di Isabel è quindi arrivato in queste ore con un bellissimo post in cui l’attore da il benvenuto alla sua piccola Isabel: “10/01/2022 Benvenuta Isabel.

Mi hai dato il ruolo più bello che potessi avere in questa vita: sono il papà più felice del Mondo“.

Come anticipato, l’attore anche nelle settimane precedenti non ha rinunciato ad aggiornare i propri fan, in attesa di condividere con Samuele la gioia dell’arrivo della piccola; in un precedente post su Instagram ha infatti scritto: “Ho cercato al volo di ricordare i momenti più belli di quest’anno complicato quanto bello tra musica, televisione, amicizie, amore, serate speciali e circa 9 mesi di attesa del mio nuovo, grande spettacolo: Isabel.

Buon 2022 di cuore a tutti quanti” ha scritto Cavallo affianco al video condiviso una settimana fa, in cu ha fatto il punto della situazione.

Samuele Cavallo: il successo e Un posto al Sole

L’attore pugliese, classe 1988, è un performer a tutto tondo; non si “limita” infatti alla sua carriera televisiva, ma è anche un eccellente ballerino e musicista – come i fan della soap opera sapranno. Si è infatti appassionato alla musica alla tenera età di sei anni, motivo per cui ha deciso di studiare arti performative.

Arriva ben presto la chiamata dell’attore Sergio Rubini, che gli offre un ruolo per il film La Terra, da lui diretto.

Successivamente si avvicina anche al teatro e, infine, entra nella produzione di Un posto al Sole nel 2019, nel ruolo di Samuel che non ha più abbandonato. Ad oggi però l’attore è attivo anche nel teatro, dove si esibisce spesso in performance a tutto tondo.

Nonostante gli ultimi post su Isabel, la bambina nata in questi giorni, sulla sua vita privata non si sa moltissimo ed è alquanto riservato. Tutto ciò che ha raccontato è che si è trasferito da Brindisi a Roma all’età di 16 anni per inseguire il suo sogno di diventare attore e musicista.