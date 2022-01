Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 10 gennaio a venerdì 14 gennaio 2022: la trama

Serie TV - Fiction

Un posto al sole torna in televisione con i suoi nuovi sviluppi di trama. Ecco le anticipazioni delle vicende che vanno in onda su Rai3 da lunedì 10 gennaio 2022.

La seconda settimana del 2022 su Rai3 è da passare in compagnia di tutti i personaggi di Un posto al sole. La soap non abbandona i suoi affezionati fan nemmeno questa nuova. Le nuove puntate della famosa soap napoletana vanno in onda su Rai3 a partire da lunedì 10 gennaio 2022 ed accompagneranno i telespettatori con le vicende dei personaggi all’ombra del Vesuvio fino a venerdì 14 gennaio 2022. Scopri la trama dei cinque nuovi episodi di Un posto al sole.

Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 10 gennaio 2022

Un posto al sole ritorna in onda con 5 nuovi episodi tutti da scoprire.

La consueta fascia settimanale che occupa il preserale della rete pubblica prendo il suo posto a partire da lunedì 10 gennaio 2022 e lo farà fino a venerdì 7 gennaio 2022.

Leggi le puntate precedenti di Un posto al sole.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 10 gennaio 2022

Crovi cerca di ricucire con Rossella e la loro relazione stenta a decollare per colpa di Virginia che svelerà un segreto del suo passato con lui. Bianca torna a casa e non ritrova più la madre. Nunzio non si impegna a dovere nel suo nuovo lavoro ai cantieri e susciterà le ire di qualcuno.

Guido reagisce con imbarazzo dopo aver visto Giancarlo e sua cugina.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 11 gennaio 2022

Il rapporto fra Rossella e Riccardo vive di alti e bassi e le acque non sembrano calmarsi. Franco avrà un faccia a faccia con Bianca e per l’atteggiamento di Nunzio rischerà con Ferri. Il comportamento di Guido mette sull’attenti Silviache crede che il cugino abbia un’avversione forte nei confronti proprio di Giancarlo.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 12 gennaio 2022

Rossella deve competere con Virginia per avere campo libero con Riccardo.

Intanto Clara sta cercando di iniziare un nuovo capitolo della propria vita malgrado dopo la torrura con Patrizio, con l’uomo che non sembra ancora pronto a superare la loro storia. Dopo le recenti lamentele di Ferri, per Nunzio è arrivato il momento di dedichersi con serietà al lavoro ai Cantieri.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 13 gennaio 2022

Roberto e Lara tornano ad essere affiatati, con Marina che cerca di dare supporto a Fabrizio per far riprendere quota alle sorti del pastificio. Mentre Rossella subirà un duro ko dal discorso con Virginia, Riccardo insisterà perché fra loro due avvenga un chiarimento.

Clara riceve una proposta inaspettata che la lascia senza parole ed in difficoltà.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 14 gennaio 2022

Patrizio oltre che con la chiusura della storia con Clara, dovrà fare anche i conti con le continue provocazioni di Alberto. Fabrizio decide di essere onesto sulla situazione del pastificio e comincia a fare i conti con le conseguenze della sua scelta. Samuel prova a riavvicinarsi a Speranza, ma la ragazza è ancora in crisi ed in piena confusione.