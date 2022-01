Serena Rossi e Davide Devenuto: matrimonio cancellato tra le due star, le dichiarazioni dell’attrice

TV e Spettacolo

Serena Rossi ha dichiarato che non si sposerà a breve e che non sta organizzando le nozze con Davide Devenuto. L'attrice ha ironizzato sul suo giorno più bello.

Serena Rossi ha dimostrato, in diverse occasioni, le sue grandi capacità sia nel campo della recitazione, che in quello del canto. L’attrice è stata protagonista di diversi show televisivi, fiction ed è stata madrina dell’ultimo Festival di Venezia.

Serena Rossi sarà presto nuovamente sul piccolo schermo. Tra qualche giorno, infatti, andrà in onda la fiction La Sposa, di cui lei è la protagonista. Per finzione, l’attrice ha indossato l’abito bianco, ma nella realtà?

Serena Rossi non si sposerà a breve con Davide Devenuto, malgrado la proposta di nozze in diretta televisiva a Domenica In.

Serena Rossi non sposerà Davide Devenuto a breve

Serena Rossi si è raccontata recentemente al settimanale Di Più Tv.

In occasione della prossima messa in onda della fiction La Sposa, l’attrice ha parlato anche delle sue nozze.

Il matrimonio con Davide Devenuto è stato cancellato, come riportato da Gossip e Tv: “Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso”.

Le due star, quindi, non stanno organizzando il loro giorno più importante, ma Serena Rossi è comunque soddisfatta della sua vita attuale.

L’attrice ha sottolineato inoltre che, in questo momento, sarebbe comunque difficile per lei trovare un periodo libero: “In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni“.

Serena Rossi ironizza sul suo matrimonio

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono conosciuti sul set e, dopo qualche anno, è nato l’amore. I due attori sono anche genitori del piccolo Diego, ma il matrimonio non è in vista.

Serena Rossi ha anche ironizzato sulle sue nozze, come riportato da La nostra Tv: “Quando mi sposserò davvero avrò paura di sentire qualcuno urlare da dietro le quinte: ‘Stop!

‘”.

Sulla fiction che la vedrà in abito bianco ha aggiunto: “Quando l’ho letta, la sceneggiatura mi ha divorata e ho pianto a dirotto“.