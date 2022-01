Sissi: dove sono state fatte realmente le riprese della serie televisiva sulla famosa Imperatrice d’Austria

Sai che...

L’11 gennaio 2022 andranno in onda su Canale 5 gli ultimi due episodi della miniserie televisiva tedesca Sissi. Lo show ripercorre la vita dell’Imperatrice Elisabetta di Baviera, detta Sissi, in chiave contemporanea. Si va oltre l’atmosfera da fiaba o gli intrighi di corte visti e rivisti. La serie non è stata girata in un solo posto, bensì tra Baviera, Austria, Ungheria, Lettonia, Lituania e Italia.

Le location principali: Vilnius (Lituania)

La maggior parte delle scene è stata effettuata a Vilnius, capitale della Lituania, e nei suoi dintorni. Il palazzo reale di Hofburg, è stato ricreato unendo riprese della facciata esterna della Società Filarmonica Nazionale Lituana e del complesso architettonico dell’Università di Vilnius.

Le riprese si sono tenute anche in alcuni dei luoghi più suggestivi della capitale, tra cui la Chiesa di San Giovanni, San Giovanni Battista e San Giovanni Apostolo ed Evangelista, un complesso architettonico barocco, nel centro storico di Vilnius.

Altre scene sono state girate all’Unione degli Scrittori Lituani e nel Monastero Francescano, il più antico della Lituania.

Jūratė Pazikaitė, direttore del Vilnius Film Office, ha commentato: “Non è un segreto che la Lituania è stata una scelta attraente per molti creatori di film e televisione negli ultimi anni grazie al personale altamente professionale, alla logistica conveniente, alle varie location architettoniche e agli incentivi fiscali per il cinema“.

Le location principali: Riga (Lettonia)

In Lettonia sono stati utilizzati l’Opera Nazionale Lettone e la Casa della Società Lettone di Riga, trasformati nel Castello di Buda, il castello della casa reale ungherese a Budapest. Nella Casa della Società Lettone di Riga sono state girate le scene dei balli ungheresi in costume.

Gli interni rococò del Castello di Laxenburg, residenza estiva degli Asburgo, sono stati ricreati nella Grande e Piccola Gilda di Riga, antiche sedi delle corporazioni che mostrano il passato mercantile della città.

Gli esterni del Castello di Laxenburg sono stati filmati, invece, nel Castello di Cesvaine, un piccolo borgo del Paese. Per i giardini del Castello di Hofburg sono stati usati quelli del Castello lettone di Rundāle, dove sono state girate anche alcune scene di ballo.

Le strade del centro storico di Riga si sono trasformate nella Vienna del XIX secolo. Al castello di Straupe e nei suoi dintorni è stata messa in scena la vita di campagna nell’Ungheria dell’epoca.

Ai Riga Film Studios, infine, è stata costruita un’area di 2000 metri quadrati che ricreasse i castelli di Hofburg, Laksenburg e Posenhofen. “In quale altro posto al mondo, se non in Lettonia, si possono trovare l’architettura e i paesaggi necessari per filmare tutto, da un villaggio medievale ai giochi di spionaggio della guerra fredda? La Lettonia si adatta fin troppo bene al ritratto dell’impero austro-ungarico; mancano solo le montagne”, ha commentato il regista Sven Bohse.

Le altre location usate per Sissi

Altre riprese sono state fatte anche in Germania, dove la troupe e gli attori sono stati ospitati per diversi giorni sia nel palazzo della residenza di Würzburg e nel circondario del Berchtesgadener Land della Baviera.

Diverse scene sono poi state girate in Ungheria, in Austria e in Italia. Alcune località piemontesi, infatti, sono servite per ricreare alcuni paesaggi e borghi della serie.