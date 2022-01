Valeria Marini, il doloroso racconto delle violenze: “Sembravano innamorati ma diventavano aggressivi”

Grande Fratello

Ieri sera è andato in onda il consueto appuntamento del lunedì con il Grande Fratello Vip e non sono mancati i momenti intensi tra i gieffini. In particolare questa volta è stata Valeria Marini ad aprirsi al conduttore del reality, Alfonso Signorini, rivelando di aver avuto gravi problemi in passato sul fronte sentimentale.

La showgirl infatti ha vissuto momenti molti difficili, subendo anche violenze da alcuni degli uomini con cui è stata. In particolare la Marini ha fatto riferimento ad un uomo, di cui però non ha rivelato il nome.

Valeria Marini svela le violenze

Durante la diretta di ieri sera Valeria Marini si è lasciata andare a qualche confidenza sulla sfera sentimentale, che a quanto pare è stata costellata di uomini sbagliati che hanno anche commesso violenza.

La showgirl, spinta da Alfonso Signorini a confidarsi, ha raccontato il suo passato con un uomo più grande di lei con cui ha avuto un rapporto problematico: “Ero molto giovane, avevo 17 anni. Lui era più grande, ne aveva circa 30 – racconta la donna ieri sera dopo il video andato in onda durante la diretta – Nella mia vita ho sempre incontrato persone che facevano finta di amarmi e invece c’era solo voglia di sovrastarmi.

È stata la mia mamma che mi ha portata via. Sembravano innamoratissimi di me e alla fine diventavano aggressivi. Ultimamente però ho imparato a difendermi“. Ai coinquilini confidi: “Ho subito mani addosso, offese“.

Guarda il video:

Alfonso Signorini ha provato ad indagare ulteriormente, tra le lacrime della Marini; quest’ultima ha infatti cercato di farsi coraggio e ha ammesso di essere promotrice di un’associazione in difesa delle donne, ma questo non le ha impedito di finire vittima di uomini sbagliati. Fortunatamente ad aiutarla c’era la mamma, che l’ha portata via dall’uomo di cui si era innamorata quando era ancora molto giovane.

Valeria Marini, Vittorio Cecchi Gori e quel matrimonio poi annullato

La soubrette insomma si è fatta coraggio e, nonostante il dolore, ha voluto condividere la sua esperienza, anche nella speranza di superarle definitivamente, come ha spiegato anche ad Alfonso Signorini.

“Forse non sapevo difendermi – ha confidato la Marini in diretta – ma credo nell’amore perché credo che ci siano persone che sanno amare veramente e che sanno rispettare. E se hai avuto delle esperienze pesanti, ma questo non vuol dire che non ci siano persone che sanno amare“.

Infine Valeria si è soffermata brevemente sul suo rapporto con Vittorio Cecchi Gori, ammettendo di essergli stata accanto in uno dei momenti più difficili per lui; subito dopo è passata al matrimonio con Giovanni Cottone, che è sparito il giorno dopo le nozze.

“Sono caduta in una trappola e infatti ho avuto l’annullamento dalla Sacra Rota“. E ancora: “Però credo ancora nel vero amore“.