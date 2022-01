Biancaneve e il cacciatore: cast e trailer dell’adattamento della nota fiaba per bambini in onda

TV e Spettacolo

Il film diretto dal regista Rupert Sanders va in onda mercoledì 11 gennaio in prima serata su Italia 1 a partire dalle ore 21:30 circa ed anche in contemporanea sul portale Mediaset Infinity e sull’applicazione per dispositivi mobili. Il film Biancaneve e il cacciatore mette in scena sul piccolo schermo un adattamento in stile dark fantasy della nota fiaba per bambini dove al cacciatore Eric la regina Ravenna fa una promessa, uccidere la principessa Biancaneve per avere in cambio la moglie deceduta. Scopri le curiosità, la trama ed il cast della pellicola nella quale figurano divi del cinema mondiale come Kristen Stewart, Chris Hemsworth e Charlize Theron.

Biancaneve e il cacciatore: le curiosità ed il cast della pellicola

Biancaneve e il cacciatore (Snow White and the Huntsman) è un film del 2012 diretto da Rupert Sanders, regista inglese qui alla sua prima fatica dietro la macchina da presa. Il fil, più che una rivisitazione, è da considerarsi un adattamento in chiave molto più dark fantasy della nota fiaba dal titolo di Biancaneve e i sette nani.

La pellicola vede la partecipazione di attori di spicco del panorama mondiale che vendono impegnata Kristen Stewart nel ruolo della giovane protagonista.

All’attore Chris Hemsworth, già apprezzato come Thor nel Marverl Cinematics Universe, spetta il ruolo del cacciatore mentre Charlize Theron è la perfida regina Ravenna e Sam Claflin interpreta il principe William. Nel film si nota anche l’ultima apparizione cinematografica dell’attore inglese Bob Hoskins, indimenticato interprete dell’investigatore privato Eddie Valiant in Chi ha incastrato Roger Rabbit.

Biancaneve e il cacciatore: la trama del film

La protagonista della storia è ovviamente Biancaneve, figlia del Re Magnus e della Regina Eleanor che dopo la morte della madre viene presa di mira dalla nuova moglie del padre di nome Ravenna.

La donne vorrebbe infatti sbarazzarsi della ragazza che a suo dire ne metterebbe a repentaglio il suo ruolo e così convoca il cacciatore Eric per dargli un compito. Ravenna gli chiederà di uccidere proprio la principessa Biancaneve, offrendoli in cambio la moglie morta qualche tempo prima.