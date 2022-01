Cesare Cremonini, da Malika Ayane alla nuova fidanzata Martina Maggiore: gli amori dell’ex Lunapop

Gossip

Cesare Cremonini è una delle voci più famose della musica italiana del nuovo millennio: le sue primissime hit con i Lunapop sono diventati dei cult, inni alla nostalgia millenial. Del cantante di Bologna hanno fatto spesso notizia anche gli amori, da quelli più chiacchierati con Malika Ayane alla recente storia con Martina Maggiore.

Cesare Cremonini, dal successo coi Lunapop all’amore con Malika Ayane

Oggi è conosciuto così, con nome e cognome: Cesare Cremonini è il solista che canta storie d’amore particolarmente romantiche, quotidiane o anche finite male. Per chi è cresciuto negli anni ’80 e ’90, soprattutto, il suo nome è legato soprattutto ai Lunapop: con l’album con l’album …Squérez?

hanno conquistato milioni di persone e canzoni come 50 Special e Un giorno migliore sono entrate di diritto nella storia delle band italiane. Nel 2002 il gruppo si è sciolto e dopo un iniziale periodo assieme a Nicola “Ballo” Balestri, è iniziata la sua carriera da solista.

Le canzoni di Cesare Cremonini non sarebbero le stesse se non fossero state ispirate dagli amori che hanno attraversato la sua vita e che spesso e volentieri gli hanno suggerito note e versi. La sua relazione più da copertina è sicuramente quella con Malika Ayane: i due sono stati insieme un anno, dal 2009 al 2010.

I motivi della rottura sono rimasti a lungo un mistero, fino a quando la celebre cantante non ha spiegato in un’intervista al settimanale Oggi a cosa fossero dovuti: “Ho già una figlia di sette anni, non potevo permettermi un fidanzato bambino. E quando è uscita la notizia del mio matrimonio ha reagito appunto come un bambino. Però siamo rimasti uniti” ha detto. Insieme, hanno pubblicato anche i brani Hello e Believe in Love.

Gli amori di Cesare Cremonini: da Erika Monti a Martina Maggiore

Nonostante uno dei suoi brani si intitoli proprio Latin Lover, la vita privata e gli amori di Cesare Cremonini non hanno spesso conquistato la copertina dei rotocalchi rosa.

Oltre a Malika Ayane, due sono le fidanzate conosciute del cantante ex Lunapop: una è Erika Monti, con il quale ha avuto una relazione durata – tra tira e molla – circa 9 anni. È lei la “Piccola Ery” dell’album Bagus ma non solo: la canzone Marmellata #25, una delle più famose di Cremonini, è stata scritta proprio dopo la fine della loro storia.

Da tre anni, invece, il cuore di Cesare Cremonini batte per Martina Maggiore: attuale fidanzata del cantante, è la “Giovane Stupida” citata dal cantautore bolognese nell’omonima canzone, che racconta proprio aneddoti sulla loro differenza d’età (42 lui, 23 quest’anno lei).