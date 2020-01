Il 2020 sarà un anno importante per Cesare Cremonini, un anno di traguardi e grandi impegni. Il suo giro per gli stadi d’Italia sta per cominciare, ma prima… il cantante ex frontman dei Lunapop si concede una meritata vacanza all’insegna del relax, della neve e dell’amore.

Sono i paparazzi del settimanale Nuovo ad averlo pizzicato in questi primi giorni dell’anno tra le montagne di Cortina. Ma Cesare non è da solo, bensì in dolce compagnia.

La vita accanto a Martina

Sempre super geloso della sua vita privata, Cesare Cremonini è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata appena qualche mese fa.

Il cantante ora fa coppia fissa con la 21enne Martina Maggiore e il feeling tra i due sembra andare al di là della semplice cotta. A catturare alcuni scatti rubati della coppietta sono gli obiettivi dei paparazzi che li scovano durante le lunghe passeggiate tra le montagne.

Belli e innamorati Cesare e Martina camminano l’uno al fianco dell’altra, illuminati dal sole d’inverno ma soprattutto da larghi sorrisi. Ancora qualche giorno di relax, prima che la musica torni ad assorbire le loro vite in un turbinio di date e live.

Il 2020 di Cesare Cremonini

Sicuramente sarà un anno speciale per Cesare Cremonini, un anno di cifre tonde e grandi bilanci. Anzitutto, il 39enne bolognese il prossimo 27 marzo spegnerà 40 candeline. Ma soprattutto quest’anno festeggia il 20 anni di carriera, cominciata nel 2000 sotto la buona stella dei Lunapop e proseguita poi da solista.

Per celebrare quest’importante traguardo Cremonini porterà con il suo tour negli stadi il suo ultimo lavoro discografico 2C2C, un’antologia che raccoglie tutti i suoi più grandi successi dagli esordi fino ad oggi.