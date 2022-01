Kalipè – A passo d’uomo: gli ospiti e il messaggio di Massimiliano Ossini. C’è anche Niccolò Bongiorno

Programmi TV

L’interessante viaggio della trasmissione prende nuovamente il via dall’incantevole scenario del Monte Bianco proprio dove è posto l’avveniristico studio di Kalipè – A passo d’uomo. Nel nuovo appuntamento in onda in prima serata oggi mercoledì 12 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:20 circa su Rai2, l’apprezzato divulgatore scientifico Massimiliano Ossini si muoverà intorno al tema di discussione introdotto e portato in scena dalla stupenda voce dell’ospite Nicolò Fabi, che intonando il brano Meraviglioso di Domenico Modugno, farà partire gli approfondimenti sull’importanza di rallentare i ritmi e di come l’uomo debba tornare a meravigliarsi.

Kalipè – A passo d’uomo: la terza puntata del nuovo programma di Massimiliano Ossini

Torna in televisione su Rai2 oggi mercoledì 12 gennaio 2022 il nuovo interessante programma condotto da Massimiliano Ossini dal titolo di Kalipè – A passo d’uomo. Riparte dallo studio allestito nello Skyway Monte Bianco l’entusiasmante viaggio in giro nel mondo per raccontare il nostro pianeta tra le sue bellezze naturali e lo status di salute dei suoi territori.

Il tema del secondo appuntamento sarà Meraviglioso, celebre brano di Domenico Modugno che sarà interpretato dall’ospite d’eccezione Niccolò Fabi.

Al cantautore il compito di introdurre il tema di puntata che verterà sull’importanza di rallentare i ritmi e di come l’uomo debba tornare a meravigliarsi.

Kalipè – A passo d’uomo: cosa vedremo nella terza puntata

Al pari di Niccolò Fabi gli altri ospiti di puntata saranno Nicolò Bongiorno e Andrea Segre che allieteranno a loro modo il pubblico di Kalipè – A passo d’uomo. Bongiorno, figlio d’arte del celebre Mike, parlerà della sua esperienza in Oriente e delle popolazioni di quei territori, delle loro purtroppo infinite problematiche legate all’acqua ma anche di ciò che quelle terre riescono a donare.nNon mancherà un ricordo di suo padre, grande viaggiatore e celebre amante della montagna.

Andrea Segre, ideatore della Giornata Nazionale di prevenzione dello spreco alimentare in Italia che si tiene il 5 febbraio di ogni anno, sarà disponibile con Ossini per affrontare il tema del consumo delle risorse naturali del nostro pianeta. Il programma andrà poi in giro per tanti servizi e reportage originali registrati dall’Italia e dal mondo, per raccontare alcune delle Meraviglie del nostro Pianeta.

“Siamo alla metà del nostro viaggio ed è tutto meraviglioso come il tema di questa puntata dove sulle note di Modugno l’amico Niccolò Fabi non solo sarà nostro ospite ma ci aiuterà a capire l’importanza del rallentare i nostri ritmi“, scrive su Instagram Massimiliano Ossini.