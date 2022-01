La scelta di Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani: commento puntata 12 gennaio di Uomini e Donne

Uomini e Donne

Nella puntata del 12 gennaio di Uomini e Donne, è andata in onda la seconda parte della scelta di Roberta Ilaria Giusti. La tronista ha scelto Samuele Carniani, ma anche per Luca Salatino è arrivata una buona notizia. Il corteggiatore è stato scelto per diventare il nuovo tronista del dating show.

La scelta di Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani

Finalmente ci siamo levati davanti Roberta Ilaria Giusti. Uno dei troni più inutili della storia di Uomini e Donne si è concluso oggi, con una scelta poco emozionante. Unica nota positiva, il corteggiatore prescelto, Samuele Carniani e le parole scelte per comunicarglielo: “Siamo veramente due cose diametralmente opposte quasi su tutto… Ho trovato dieci volte meglio di quello che mi sarei mai aspettata“.

Questo ragazzo è stato perfetto dall’inizio alla fine e, anche al momento della scelta ha fatto trasparire le sue emozioni, aprendosi in un pianto.

Ma il momento romantico è durato ben poco, perché Maria De Filippi non ha dato nemmeno il tempo di finire di ballare alla neo-coppia, che subito ha fatto rientrare Luca Salatino. La non scelta in studio mentre la coppia è ancora lì è una cosa davvero nuova e, forse, poco delicata.

La vera tragedia è che ci liberiamo ufficialmente di Roberta Ilaria Giusti ma non di Luca Salatino che è stato scelto per diventare il nuovo tronista: “Non leggere a voce alta quello che ti ho scritto, vorrei che tu fossi il nuovo tronista“.

Non so se riusciremo a sentire il suo romanesco fino a maggio.

Dopo la scelta di Roberta Ilaria Giusti, il racconto di Biagio Di Maro

Se non bastasse la brutta notizia di Luca Salatino tronista, dopo è stata anche la volta di Biagio Di Maro. Il Cavaliere si è finto preso da Elena e ha chiesto l’esclusiva. Ma la Dama gli ha chiuso la porta in faccia: “Non me la sento di darti l’esclusiva“.

Tina Cipollari, comunque, non ha creduto a una parola di quelle pronunciate da Biagio Di Maro: “Per me è una gran cavolata… Si è fatto due calcoli… Pinocchio“. D’altronde chi potrebbe credergli ancora?