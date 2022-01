Sanremo 2022, Cesare Cremonini è il secondo super ospite confermato: l’annuncio di Amadeus

Programmi TV

Cesare Cremonini è il nuovo super ospite del Festival di Sanremo ai nastri di partenza. Il 1 febbraio partirà infatti in prima serata la settantaduesima edizione della kermesse della musica italiana. Al terzo anno consecutivo troviamo come conduttore e direttore artistico Amadeus. Dopo aver annunciato come primo nome Checco Zalone, stasera Amadeus ha rivelato il secondo super ospite di Sanremo 2022, mai stato a Sanremo: l’ex leader dei Lunapop. Il cantante bolognese sarà sul palco del Teatro Ariston per festeggiare la sua carriera costellata da successi e record.

Cesare Cremonini a Sanremo 2022: il video annuncio con Amadeus

L’annuncio è arrivato con un video sui profili social dello stesso Amadeus, affiancato dal nuovo super ospite Cesare Cremonini.

Il cantante ha preso molto alla lettera il suo nuovo ruolo: “Dove dormo? Sono ospite no? Questo è il salotto… Colazione alle 7? Per me alle 8 grazie“. Amadeus è spiazzato ma sta al gioco e gli domanda cosa prenda a colazione: “Tortellini” è la risposta, ovvia del cantante bolognese.

Proprio nella giornata di ieri infatti il conduttore ha sciolto i nomi delle co conduttrici che lo affiancheranno durante le 5 serate: martedì arriverà Ornella Muti, mercoledì Lorena Cesarini per passare al giovedì con Drusilla Foer, al venerdì con Maria Chiara Giannetta per concludere sabato con il gran finale: Sabrina Ferilli.

Non possono poi mancare ovviamente gli ospiti comici e gli ospiti musicali.

Cesare Cremonini super ospite a Sanremo 2022 col nuovo album

Cesare Cremonini sul palco presenterà in anteprima il nuovo attesissimo album in uscita il 25 febbraio 2022 dal titolo “La ragazza del futuro”. È il settimo album in studio del cantante, uno dei più prolifici e apprezzati cantautori italiani, le cui canzoni sono entrate a far parte dell’immaginario collettivo nazionale.

In oltre 20 anni di carriera, Cremonini ha pubblicato 6 album come artista solista, uno come frontman della band Lunapop con il disco “…Squérez?” (l’album di debutto più venduto di sempre per una band nella storia della musica italiana), 3 greatest hits, 2 album live e un’autobiografia, “Let Them Talk – Ogni canzone è una storia”.

Il suo ultimo tour, comprensivo di 4 show nei più grandi stadi italiani nel 2018 e di una leg nelle principali arene nel 2019, ha totalizzato oltre 330.000 spettatori.

Cesare Cremonini tornerà live nell’estate del 2022 con “Cremonini Stadi 2022”.

Si partirà il 9 giugno 2022 a Lignano – Stadio Teghil (data zero);poi il 13 giugno Milano – Stadio San Siro; il 15 giugno Torino – Stadio Olimpico; il 18 giugno Padova – Stadio Euganeo; il 22 giugno Firenze – Stadio Artemio Franchi; il 25 giugno Bari – Stadio Arena Della Vittoria; il 28 giugno Roma – Stadio Olimpico e il 2 luglio Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.