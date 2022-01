Sanremo, Amadeus rivela al Tg1 i nomi delle 5 co-conduttrici del Festival: tutte le presenze femminili

TV e Spettacolo

Stasera, nel corso dell’edizione delle 20 del tg1, Amadeus è intervenuto come ospite ed ha rivelato i nomi delle 5 donne che lo affiancheranno, di serata in serata, nella conduzione del Festival di Sanremo.

Già in precedenza Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival, aveva deciso di utilizzare lo studio del TG1 per le grandi rivelazioni riguardanti la kermesse canora. Da tempo si susseguivano i gossip in merito ai papabili nomi delle donne che avrebbero potuto co-condurre con Amadeus il Festival.

Sanremo, Amadeus fa i nomi delle 5 co-conduttrici: a chiudere il Festival Sabrina Ferilli

Amadeus è intervenuto pochi minuti fa, nel corso di una triste edizione del TG1 quasi totalmente focalizzata sulla morte di David Sassoli, per fare i nomi delle 5 co-conduttrici del Festival di Sanremo.

A quanto pare ad aprire le danze, la prima sera, sarà l’attrice ed icona del cinema italiano, Ornella Muti. La seconda serata sarà invece aperta da Lorena Cesarini, giovane attrice nota per aver partecipato a Suburra. La terza serata vedrà il conduttore Amadeus affiancato da Drusilla Foer, all’anagrafe Gianluca Gori, grande icona ed artista unica nel suo genere.

La quarta sera sarà invece Maria Chiara Giannetta a salire sul palco dell’Ariston.

La sera della finale sarà invece un grande nome -di una grande attrice- quello che verrà affiancato al conduttore: sarà Sabrina Ferilli a co-chiudere la kermesse sanremese.

Le co-conduttrici del Festival nel 2021: da Barbara Palombelli ad Elodie

La scorsa edizione del festival erano state numerose le ospiti al femminile che aveva affiancato Amadeus nella conduzione, e molte di loro avevano tenuto le redini dell’Ariston per monologhi he, nel bene e nel male, aveva fatto discutere e alimentato dibattiti.

Tra quelle che avevano spiccato di più si ricordano l’attrice Matilde De Angeles, la cantante Elodie, la giornalista Barbara Palombelli (il cui monologo fece esplodere polemiche e critiche), la modella Vittoria Ceretti.

L’ultima sera le presenze femminili erano state moltissime: Serena Rossi, Simona Ventura, Tecla Insolia, Ornella Vanoni e Giovanna Botteri.