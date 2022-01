Sei mai stata sulla luna?: su Rai1 in onda il film con Raoul Bova e tantissimi altri. La trama e il trailer

TV e Spettacolo

Mercoledì 12 gennaio 2022 ritorna su Rai1 la commedia sentimentale diretta da Paolo Genovese, il film che vede come protagonista Raoul Bova nei panni di un contadino del quale si innamora l’altra protagonista della pellicola ovvero l’attrice argentina Liz Solari. Nella pellicola Sei mai stata sulla luna? prendono posto anche altri attori noti del nostro cinema come Neri Marcorè e Nino Frassica ad interpretare personaggi che ruotano intorno alla storia di Guia, una 30enne che si ritrova in un paesino della Puglia dove ha ereditato una grande masseria. Tutto quello che c’è da sapere sulla trama, sulle curiosità e sul cast della pellicola in onda su Rai1 a partire dalle ore 21:25.

Sei mai stata sulla luna?: le curiosità ed il cast della pellicola

Sei mai stata sulla Luna? è un film del 2015 di Paolo Genovese, apprezzato regista che recentemente ha occupato la prima serata di Canale5 con la sua ultima serie tv dal titolo di Tutta colpa di Fred.

La protagonista del film è interpretata da Liz Solari con il ruolo del coprotagonista che spetta invece a Raoul Bova mentre a ruotare intorno ai loro personaggi vi sono volti noti delle commedie italiane come Dino Abbrescia, Nino Frassica, Sabrina Impacciatore e Neri Marcorè.

Completano poi il cast gi altri interpreti Rolando Ravello, Paolo Sassanelli, Pietro Sermonti, Emilio Solfrizzi, Giulia Michelini, Sergio Rubini.

Sei mai stata sulla luna?: la trama completa del film

Guia è una 30enne che lavora gira il mondo per lavoro e di fatto fa la spola tra Milano e Parigi senza vivere in un luogo in pianta stabile.

Pensa di avere tutto o almeno lo crede, fino a che non si ritrova a dover andare in un piccolo paese della Puglia dove la sua famiglia le ha lasciato in eredità una antica masseria.

Una volta sbarcata nel sud Italia si imbatte così in Renz, un contadino del posto con il quali si troverà a collaborare per rimettere in sesto la masseria ed i campi che la circondano dato che Guia non sa nulla di quella terra, né come si vive in quelle zone visto che è abituata a vivere nel lusso.

Sarà proprio Renzo a farle capire le cose autentiche della vita e ad indirizzarla verso una svolta di vita epocale.

Guarda il trailer: