Harry Potter e la camera dei segreti: le curiosità sul film dedicato al maghetto più famoso del cinema

Italia1 nella prima serata di giovedì 13 gennaio 2022 fa continuare il ciclo di film che riporterà sui piccoli schermi del pubblico tutta l’intera saga che racconta la storia dei personaggi inventati dalla penna di J. K. Rowling. Il secondo appuntamento con il ciclo va in onda questa sera a partire dalle ore 21:20 e riporta in televisione la seconda pellicola dal titolo Harry Potter e la camera dei segreti. I maghetti Harry, Hermione e Ron se la dovranno vedere con la crescente minaccia portata dal signore oscuro, sempre più intento a portare a segno la sua vendetta nei confronti di Harry e dei Babbani.

Harry Potter e la camera dei segreti: le curiosità ed il cast del film

Harry Potter e la camera dei segreti (in lingua originale dal titolo di Harry Potter and the Chamber of Secrets) è un film del 2002 diretto da Chris Columbus, lo stesso apprezzato regista che aveva già firmato il primo capitolo della saga e che qui si trova all’ultima partecipazione alla serie. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo, il secondo episodio della saga di Harry Potter scritta ovviamente da J. K. Rowling.

Tornano gli attori Daniel Radcliffe, Emma Stone e Rupert Grint, affiancati ovviamente da Robbie Coltrane nei panni di Hagrid, dallo scomparso Richard Harris in quelli di Albus Silente ed anche da Maggie Smith e Alan Rickman.

Impressa nella memoria collettiva c’è la splendida scena in cui l’auto volante di Ron viene distrutta dal Platano Picchiatore: per quella scena vennero utilizzate e quindi distrutte ben 14 auto. Come nota di colore si può aggiungere che La camera dei segreti aveva una lunghezza di più di 76 metri e una larghezza di 36.5 metri, più grande della Sala Grande, per capirci.

Harry Potter e la camera dei segreti: la trama della pellicola

Harry Potter torna ad Hogwarts per prendere parte al suo secondo anno di scuola e ritrova gli amici conosciuti l’anno primo.

Il corso di studi però si apre nel mistero quando nella scuola presidiata da Albus Silente iniziano ad accadere delle strane pietrificazioni. L’attenzione del corpo docente si sposta proprio su Potter ed i suoi amici, accusati di gironzolare e mettere a repentaglio la vita degli altri studenti e docenti.

Ad Harry, Hermione e Ron il compito di vederci meglio sulla questione, cercando di scoprire chi o cosa si nasconde dietro questi misfatti e soprattutto il perchè, con l’ombra del signore oscuro che torna più tenebrosa che mai anche tra i corridoi e le stanze segrete di Hogwarts.