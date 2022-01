Jovanotti fa emozionare Alessandra Amoroso e sognare i fan: “Un duetto?”, la risposta a RTL 102.5

A tutto Fredella

Jovanotti, il cantante presto “a Sanremo” con il brano portato in gara da Gianni Morandi, è intervenuto a sorpresa nel corso di una delle puntate con Alessandra Amoroso a RTL 102.5. Qui, ha fatto emozionare la cantante e anche i fan dei due artisti: possibile una loro collaborazione nel prossimo futuro? La sua risposta fa ben sperare.

Jovanotti e Alessandra Amoroso, possibile duetto in vista

Inizia la prima di sette puntate di “Tutto accade su RTL 102.5” con Alessandra Amoroso. Tanti gli ospiti attesi e tra questi si collega anche Jovanotti a sorpresa. “Ma che bello – è la reazione della Amoroso – Ma voi lo sapevate?

Ciao Lorenzo. Sono felicissima di vederti, so che stai benissimo. Magari facessimo un duetto, io sono pronta quando vuoi“. L’idea quindi è stata lanciata proprio dalla cantante pugliese e Jovanotti non si è tirata indietro: “Un duetto? Non è male. Potremo farlo insieme“.

I due a breve si esibiranno nella stessa sera, ma in due luoghi diversi: “Tu fai San Siro lo stesso giorno in cui io faccio il Jova Beach Party. Questo deve essere il tuo primo San Siro di una lunga fila. Tu sei venuta a un sacco di miei concerti, mi ricordo tantissimi anni fa, eri una bambina. Sono felicissimo del fatto che fai il tuo primo San Siro, lì hai un muro di persone davanti“.

Il cantante che ha scritto con Morandi la canzone che ha rischiato di essere squalificata da Sanremo aggiunge: “Anche i grandi artisti stranieri dicono che San Siro è il più bel posto al mondo per fare i concerti. Pur essendo uno stadio dove possono esserci anche 60mila persone, l’atmosfera che ha è raccolta, perciò è come essere in un club, ti divertirai molto e te la farai sotto“.

Alessandra Moroso in radio, dove e quando ascoltarla

Quello di oggi, 13 gennaio 2022, è stato solo il primo degli appuntamenti di Alessandra Amoroso in radiovisione su RTL 102.5.

Sono previste sette prime serate nella Suite 102.5 con Francesca Cheyenne, Laura Ghislandi e Gigio D’Ambrosio, per condividere con gli ascoltatori ricordi indelebili e racconti esclusivi della sua carriera artistica.

Il programma sarà ascoltabile in diretta su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 PLAY. RTL 102.5 è anche in radiovisione sul canale 36 del DTT, sul 736 di SKY e in streaming su RTL 102.5 PLAY. Un viaggio che porterà dritto al 13 luglio 2022, data del concerto allo stadio San Siro di cui ha parlato insieme a Jovanotti. La Amoroso sarà la seconda donna a esibirsi nel celebre stadio, dopo Laura Pausini nel 2007: durante le serate ci saranno tanti ospiti e amici, e chissà che non ci sia spazio proprio anche per Jovanotti.