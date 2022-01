La pupa e il secchione prende forma: indiscrezioni sulla conduttrice e cast della prossima edizione

Programmi TV

Il programma è pronto a ritornare su Italia1 più in forma che mai con un look tutto rinnovato ed accattivante. La quinta edizione de La pupa e il secchione pare che debba essere quella della svolta con la Mediaset pronta ad affidare il format al volto apprezzato di Barbara d’Urso. Già da un po’ di tempo il suo nome viene accostato a quello della trasmissione e le indiscrezioni delle ultime ore pare che confermino non solo la scelta della rete ma anche le sue eventuali scelte in termini di cast e personaggi da far partecipare. Cerchiamo di fare il punto sullo status del programma attraverso le voci degli ultimi giorni, cercando di capire chi potrebbe condurlo o chi potrebbe parteciparvi in qualità di opinionisti o concorrenti.

La pupa e il secchione: Barbara d’Urso conduce il programma?

Il ritorno in prima serata di Barbara d’Urso potrebbe proprio coincidere con il ritorno del divertente programma di Italia1. La conduttrice di Canale5 recentemente ha dovuto fare i conti con un ridimensionamento del suo ruolo sulla rete ammiraglia della Mediaset e la stessa rete starebbe pensando ad un suo rilancio consegnandole le chiavi de La pupa e il secchione.

Stando a quanto vi abbiamo riportato svariato tempo fa ed alle indiscrezioni degli ultimi giorni, pare proprio che la conduttrice di Pomeriggio5 si debba preparare per una cambio sia di format che di canale.

Dopo la chiusura di Live! Non è la d’Urso la popolare conduttrice di origini napoletane ha dovuto fare a meno della prima serata ma sembra che presto possa tornare in pista.

Siamo infatti ancora nel campo dei rumors ma la d’Urso sembrerebbe quella più vicina alla conduzione della quinta edizione de La pupa e il secchione e come riportato da Dagospia la presentatrice sarebbe già pronta ad avanzare le prime pretese in termini di cast.

La pupa e il secchione: il cast della quinta edizione

Stando proprio ai rumors rilanciati dal noto sito di retroscena di Dagospia, sembrerebbe che Barbara d’Urso stia cercando già di muovere le prime pedine per organizzare al meglio la nuova edizione de La pupa e il secchione. La quinta stagione del programma potrebbe ritornare in studio e rinnovare completamente il format e, un po’ come accadava quando lo presenta Enrico Papi, fare spazio a tanto di giuria e nuovi protagonisti Vip. Stando alle indiscrezioni potrebbero debuttare nel ruolo di opinioniste le due amiche della conduttrice Antonella Elia e Simona Izzo mentre nel ruolo di concorrente potrebbe fare la sua comparsa la svampita Flavia Vento.