Maria De Filippi costretta a riprendere un Cavaliere per una gaffe, imbarazzo nello studio di Uomini e Donne

Uomini e Donne

La puntata del 13 gennaio di Uomini e Donne ha rivisto protagonista Alessandro. Il Cavaliere sta conoscendo una nuova Dama, ma ha anche colto l’occasione per fare un augurio speciale. Peccato che si trattasse di un auspicio natalizio, che, mandato in onda, a gennaio inoltrato, può stonare un po’.

Maria De Filippi ha provato a riprendere il Cavaliere per la sua gaffe, ma la frittata ormai era fatta.

Maria De Filippi riprende Alessandro a Uomini e Donne

Cestinata la scelta di Roberta Ilaria Giusti, a Uomini e Donne, nella puntata del 13 gennaio, si sono riprese le fila delle altre storie dei protagonisti del parterre.

Vicende, in realtà, inesistenti. Infatti, se non fosse per Biagio che tira avanti tutto il carrozzone con le sue improbabili conoscenze, in questo momento praticamente non ci sarebbe nulla di che parlare.

Una noia abbastanza mortale, ma Alessandro, il nonnino del programma televisivo ha dato quel tocco in più alla puntata. Il Cavaliere ha deciso di ringraziare Vasco Rossi, suo idolo, per il messaggio che gli aveva dedicato su Instagram: “Un abbraccio ad Alessandro, 91 anni!! … Il più ‘Grande’ e il più simpatico della combriccola“. Peccato che Alessandro abbia pensato bene di porgere al cantante i suoi auguri per le prossime festività, palesando che la registrazione fosse molto datata.

Maria De Filippi è intervenuta: “Alessandro abbiamo già superato il Natale“. Il caro vecchino non ha capito a cosa alludesse la conduttrice televisiva, continuando ad andare per la sua strada, malgrado le battute di Tina Cipollari: “Dici direttamente Buona Pasqua“. Maria De Filippi si è dovuta arrendere alla volontà di Alessandro di fare gli auguri a Vasco Rossi e ha scelto di mandare in onda l’intera sequenza.

Luca Salatino dimostra il suo dispiacere per non essere stato scelto

La puntata del 13 gennaio di Uomini e Donne è stata la prima in cui Luca Salatino ha occupato il posto di tronista del programma.

La puntata è stata registrata il giorno dopo la scelta di Roberta Ilaria Giusti, ma del dispiacere per il ‘No’ ricevuto non c’era neanche l’ombra.

Anzi, la redazione si è fatta ancora di più autogol, dimostrando che di sentimenti reali, là dentro, non ce ne sono davvero. Hanno pensato bene di mandare in onda vari messaggi vocali del ragazzo, in cui la sera stessa della scelta, esultava e ringraziava tutti per il trono: “Mi sto a infartà“.

Una scelta a dir poco discutibile, anche perché molti altri protagonisti del dating show sono stati attaccati per molto meno.

Se da settimane piangi e fai teatrini per Roberta Ilaria Giusti e se affermi di essere nel programma televisivo solo per lei, come puoi festeggiare la sera in cui hai perso, difatti, questa ragazza? Forse era più conveniente per tutti nascondere la gioia di Luca Salatino, invece, di trasmetterla a tutti i telespettatori, che dovrebbero credere nella realtà del programma televisivo.