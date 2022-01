Bar Stella e Stefano De Martino ancora insieme? L’indiscrezione sul futuro del programma

Programmi TV

Stefano De Martino sta supendo tutti, pubblico e critica, con il suo amato Bar Stella. Stando alle indiscrezioni che circolano in rete all'orizzonte potrebbero esserci delle nuove edizioni. Ecco quello che sappiamo in merito.

Il debutto su Rai2 del Bar Stella condotto da Stefano De Martino ha saputo stupire il pubblico del canale con la sua formula retrò piena di vita e di personaggi esuberanti. Sono risultate ampiamente vincenti le atmosfere da anni ’80 che riecheggiano nello studio allestito a mo’ di bar e che strizzano l’occhio agli apprezzatissimi e gloriosi programmi condotti da Renzo Arbore, che in un mix di canzoni e gag divertenti non hanno disatteso neanche le aspettative della rete. E pare proprio che questo esperimento, stando alle indiscrezioni che circolano sul web, possa trovare nuova linfa in futuro con delle nuove edizioni pronte a tenere compagnia al pubblico di Rai2.

Le voci sul futuro del Bar Stella di Stefano De Martino

Da quando Stefano De Martino ha aperto i battenti del suo Bar Stella per la prima volta martedì 28 dicembre 2021, ha saputo conquistare subito il pubblico di Rai2 con un mix esuberante di personaggi da bar, gag strappalacrime e ritmi vorticosi.

L’esperimento del conduttore di Torre Annunziata sta stupendo veramente tutti riportando sul canale un clima che non si vedeva dai tempi gloriosi di Renzo Arbore, quando nei suoi programmi passavano a trovarlo svariati personaggi per intrattenere il pubblico con un grande varietà a tempo di musica e comicità.

Stando a Fanpage.it, sembrerebbe che Rai2 stia pensando fortemente di puntare ancora sul Bar Stella e sul suo clima scanzonato. Il portale rilancia infatti la possibilità che dopo il ciclo di puntate che si concluderà queste mese di gennaio 2022 gli spettatori possano rivedere il programma per altri 8 appuntamenti da dividere tra la prossima primavera ed il seguente l’autunno.

Il cast delle prossime edizioni

Facile pensare che Stefano De Martino e la sua squadra di autori stia pensando di riproporre il team vincente di questa prima edizione del programma nel quale il conduttore è stato sapientemente accompagnato dalla Disperata Erotica Band diretta dal Maestro Pino Perris ed aiutata dalla splendida voce di Carola Moccia.

Al suo fianco potrebbero poi tornare tutti i personaggi che lavorano nel bar dal barista interpretato da Herbert Ballerina a la cassiera Ambrosia, dall’avvocato portato in scena dal grande Giovanni Esposito fino al comico Francesco Arienzo. D’altronde sarebbe improduttivo cambiare una squadra vincente.