Biagio D’Anelli positivo al Covid, non sarà presente nello studio del GF Vip questa sera

C’era grande attesa per il ritorno di Biagio D’Anelli nello studio del Grande Fratello Vip; lo stesso opinionista aveva già espresso entusiasmo all’idea di poter tornare da Alfonso Signorini e, perché no, anche da Miriana Trevisan. L’entusiasmo è stato però frenato proprio in queste ore a causa di un annuncio fatto dall’ex gieffino su Instagram, in cui informa i follower di essere positivo al Covid.

Biagio D’Anelli positivo al Covid-19

Soltanto qualche giorno fa Biagio D’Anelli aveva manifestato il desiderio di tornare nella casa più spiata d’Italia per poter riabbracciare Miriana Trevisan.

Nel corso di un’intervista con il magazine Nuovo, aveva infatti parlato di essere pronto ad una nuova quarantena per varcare di nuovo la porta rossa.

Se questi fossero i piani degli autori non ci è dato saperlo, ma in queste ore qualunque intento è stato fermato dal Covid. L’opinionista ha infatti approfittato dei social per spiegare ai fan di essere risultato positivo al virus: “Ho fatto il tampone e sono positivo. Questo virus di m***a ha colpito anche me – rivela ai fan nella storia Instagram – menomale che sono vaccinato, i sintomi sono lievi. Ma sto passando i guai perché ho 38 e mezzo di febbre” continua poi gieffino.

Proseguendo con le stories ha però mostrato anche un atteggiamento fiducioso: “Sarò barricato a casa sperando di negativizzarmi presto. È stato un fulmine a ciel sereno, oggi va così. Forza e coraggio” conclude infine Biagio, provato dalla febbre.

Biagio D’Anelli: il suo legame speciale co Miriana Trevisan

I fan del reality show ormai lo sapranno benissimo, Biagio D’Anelli ha legato in modo particolare con Miriana Trevisan e, tra alti e bassi, hanno fatto sognare il pubblico.

Un rapporto speciale quello tra l’opinionista e la showgirl, che è stato anche oggetto di presa in giro da parte del padrone di casa Alfonso Signorini.

Chissà, a questo punto, se i due riusciranno ad abbracciarsi nella casa o se dovranno attendere che Miriana esca dal reality. Senza dubbio la curiosità è tantissima, ma al momento è difficile prevedere quando Biagio potrà tornare alla normalità – ed eventualmente al Grande Fratello Vip.