Miriana Trevisan riabbraccia Biagio D’Anelli. Il commento dissacrante di Signorini: “Neanche a 15 anni”

Grande Fratello

Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli si sono molto avvicinati al Grande Fratello Vip6. Nell'ultima puntata l'ex concorrente è ritornato in Casa per riabbracciare la showgirl.

Miriana Trevisan ha trovato un feeling particolare all’interno della Casa del Grande Fratello Vip6 con Biagio D’Anelli. In un primo momento, in realtà, la showgirl si era avvicinata a un altro concorrente, Nicola Pisu, ma la storia tra i due, malgrado i baci, non è mai veramente decollata.

Con Biagio D’Anelli sembra tutto diverso. La showgirl ha rivelato che l’opinionista le ha dichiarato il suo amore e, malgrado l’eliminazione di lui, il sentimento tra di loro non sembra scalfito.

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, infatti, si sono riabbracciati nell’ultima puntata serale del reality show. Il momento è stato molto romantico.

Il tenero abbraccio di Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si sono avvicinati molto durante la loro permanenza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip6. L’opinionista televisivo, però, è stato in seguito eliminato e la showgirl ha più volte chiesto di poter rivedere l’ex concorrente: “Spero che tu me lo faccia vedere“.

La produzione ha deciso, quindi, di far riabbracciare Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, anche se attraverso il plexiglass. L’opinionista televisivo ha voluto rassicurare la showgirl: “Fatti abbracciare immediatamente… Ti dico due parole, io ci sono non abbatterti mai… Ricordati che è sempre un gioco, la mia parola ne tengo fede perché comunque veramente ho provato delle cose pazzesche con te Miriana, trenta giorni sembrano pochi fuori ma noi dentro sappiamo che trenta giorni sono un’infinità… Se due persone si ascoltano, si raccontano, si guardano, se mi guardi così sfondo il vetro“.

Biagio D’Anelli ha voluto sottolineare alla showgirl che l’aspetta fuori dalla casa e le ha dato dei consigli sulla sua avventura nel reality show: “Ricordati una cosa non perdere tempo in discussioni inutili, hai un’ottima storia da raccontare, ricordati che è un gioco, divertiti e sorridi sempre, che sei pazzesca. Perché il sorriso non costa nulla ma riempie il cuore di gioia… Sono disposto a fare 800 quarantene solo per sentire il tuo respiro qua“.

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si sono rivisti, attraverso il plexiglass, nella Nave dell’Amore. I due concorrenti del Grande Fratello Vip6 sono rimasti tutto il tempo abbracciati e si sono scambiati delle dimostrazioni d’affetto, anche attraverso la parete trasparente divisoria.

Alfonso Signorini ha deciso di perorare la loro causa, spingendo la produzione a farli incontrare a breve, senza barriere: “Dai Grande Fratello vi prego… Cercherò di metterci la mia buona parola“.

Poi, il conduttore televisivo del reality show si è lasciato andare a un commento ironico: “Limonare con lo specchio non mi capitava dai tempi dell’adolescenza, neanche a 15 anni lo facevo“.