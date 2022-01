Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non hanno un contratto matrimoniale: “Una leggenda metropolitana vomitevole”

Gossip

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore secondo alcuni avrebbero firmato un contratto matrimoniale per tutelare la loro immagine. La showgirl però si è risentita per questi rumor.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono più vicini che mai e sembra proprio che abbiano un ottimo rapporto. Lo dimostrano le immagini delle vacanze natalizie che entrambi hanno condiviso sui social, dove si mostrano in compagnia del figlio Nathan Falco come una serena famiglia unita.

Nonostante l’atteggiamento positivo da parte di entrambi però, alcuni hanno cercato di insinuare un forte dubbio sull’ex coppia, arrivando ad affermare che i due abbiano firmato un accordo matrimoniale. Inutile dire che la showgirl non l’ha presa bene e di recente ha commentato con parole dure queste indiscrezioni.

Elisabetta Gregoraci smentisce i rumor: “Non firmerei qualcosa del genere”

Da tempo ormai circolano voci su un presunto accordo matrimoniale tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore; l’accordo, secondo questi rumor, prevede che la showgirl non si mostri sui giornali con altri uomini per tre anni dopo la separazione dall’imprenditore.

Questo presunto segreto è stato rivelato anche da Alfonso Signorini ben prima che la Gregoraci mettesse piede nella casa del Grande Fratello Vip e da allora le indiscrezioni hanno continuato a susseguirsi. Almeno fino ad oggi, dal momento che la bella Elisabetta ha voluto mettere un freno alla pesante situazione: “È una leggenda metropolitana che mi fa vomitare – afferma con decisione la donna al giornalista che l’ha intervista per il settimanale Oggi – Secondo lei io firmerei mai qualcosa del genere?

Sembra insomma che i due non abbiano nulla da nascondere e che la Gregoraci ad oggi non si è mostrata al fianco di uno uomo per ben altri motivi. Vediamo cos’ha affermato nel corso dell’intervista.

Elisabetta Gregoraci, con Flavio hanno un bel rapporto e si dicono complici

Nessun segreto, insomma, tra la showgirl e l’imprenditore, solamente un bel rapporto tra i due.

La Gregoraci infatti non si è mostrata con altri uomini per motivi decisamente più semplici da quelli ipotizzati da tempo da esperti di gossip e malelingue: “Mi mandano lettere, fiori, cioccolatini – afferma con serenità la donna – Sono galanti, però finora nessuno mi ha fatto perdere la testa.

Ma io sono ottimista, so che la persona giusta arriverà“.

E sul suo rapporto con Flavio Briatore? La donna appare ancora più serena nell’affermare che i due vivano in armonia e senza oscuri contratti segreti: “Flavio e io abbiamo un bel rapporto, siamo complici – dichiara la showgirl – A Monte Carlo viviamo a 500 metri di distanza, lui viene spesso a pranzo o a cena per vedere Nathan” prosegue poi, affermando anche che entrambi stanno bene in questa situazione.

Elisabetta ipotizza inoltre che i rumor sono tornati ad alimentarsi dopo che sono state condivise le foto del viaggio a Malindi: “La gente ha tirato le somme, era inevitabile“. Sembra insomma che i due non abbiano problemi e che siano realmente sereni insieme, ma che il loro legame venga coltivato da entrambi anche per il bene del figlio della coppia, Nathan Falco – al quale la Gregoraci è ovviamente molto legata.