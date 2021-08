Gossip

Grande emozione per Elisabetta Gregoraci, con tanto di dedica e scatto social per un giorno importante del suo Nathan Falco

Momenti di grande emozione per Elisabetta Gregoraci e per il suo Nathan Falco, a cui la showgirl ha dedicato un dolcissimo messaggio in occasione di una giornata importante. “In bocca al lupo amore mio“, si legge nella dedica che l’ex moglie di Flavio Briatore ha rivolto al figlio nato dalla loro unione. E un coro di auguri ha fatto da tappeto al tenero post apparso su Instagram.

Elisabetta Gregoraci, il messaggio per il figlio Nathan Falco su Instagram

“In bocca al lupo amore mio per questo nuovo anno scolastico!! Impegnati e non perdere mai la voglia di sorridere e imparare, la tua mamma“. Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore torna a scuola e, in occasione del suo primo giorno tra i banchi, la showgirl ha deciso di dedicargli i suoi auguri.

Un dolcissimo messaggio, accompagnato da una tenera foto insieme, che Elisabetta Gregoraci ha voluto rivolgergli pubblicamente attraverso un post sul suo profilo Instagram.

Post di Elisabetta Gregoraci su Instagram

Elisabetta Gregoraci, i gossip sul ritorno di fiamma con Flavio Briatore

L’estate di Elisabetta Gregoraci volge al termine e in seno alle cronache rosa si sono susseguiti i gossip sul presunto ritorno di fiamma con l’ex marito, Flavio Briatore.

Complice delle voci che alimentano il sogno di tanti fan, uno scatto dei due sotto il sole di Capri durante le vacanze appena concluse, condiviso sui social dallo stesso Briatore il 30 luglio scorso.

post di Flavio Briatore su Instagram

Nonostante la fine del matrimonio, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno mantenuto un buon rapporto. La loro vita privata era finita nuovamente sotto i riflettori durante la partecipazione della showgirl al Grande Fratello Vip, ma dopo alcuni botta e risposta al veleno i due sembrano aver trovato un equilibrio che non smette di far sognare quanti li vorrebbero nuovamente insieme come coppia.