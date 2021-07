Un torrente di commenti di fan che sperano nell’impossibile (o forse no?) dopo la foto di Flavio Briatore pubblicata su Instagram. Nello scatto l’imprenditore pranza con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, a Capri insieme al figlio Nathan Falco, nato proprio durante la relazione con Briatore.

Le reazioni sono immediate e in tantissimi chiedono se non sia possibile che tra di loro rinasca qualcosa, essendo ancora una bella coppia. Uno scenario quantomai improbabile, dato che sembra che la conduttrice stia vivendo lontano dai riflettori la storia con il pilota Stefano Coletti. Elisabetta Gregoraci continua però a presenziare nei momenti salienti della vita di Flavio Briatore, con cui coltiva una bella famiglia allargata.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci: lo scatto a Capri che fa sognare

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si incontrano a Capri, dove entrambi spendono dei giorni di vacanza insieme al figlio Nathan Falco. A pubblicare lo scatto degli ex coniugi felici e sorridenti durante un pranzo insieme è l’imprenditore, che delizia i fan, subito lanciati all’attacco. “Ritornate insieme, vi prego“, è il leitmotiv dei commenti, che chiedono a gran voce se non ci sia un ritorno di fiamma dietro questo scatto.

Altri fanno osservare come Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci siano dei genitori esemplari, visto che continuano a mantenere un buon rapporto anche per amore di Nathan Falco. Tra i due non sono mancati momenti di tensione, specie quando la conduttrice era chiusa nella Casa del Grande Fratello Vip, che ha visto diversi scontri a distanza con l’ex marito. L’ex coppia ha comunque ritrovato l’equilibrio, e sembra ora ben lieta di passare qualche giorno di vacanza insieme.

Post Instagram di Flavio Briatore

L’amore tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono conosciuti nel 2005 a Milano, durante una serata in discoteca.

I due si sono poi sposati con un matrimonio da sogno a Roma nel 2008, e due anni dopo è nato Nathan Falco. La favola è finita nel 2017, ma il divorzio è stato consensuale e la conduttrice e l’imprenditore sono rimasti in buoni rapporti.

Certamente è stato un matrimonio impegnativo, come ha raccontato la stessa Gregoraci al GF Vip: “Ho rinunciato a tante cose televisive per lui, ho cambiato la mia vita, l’ho seguito, ho dovuto sacrificare tante cose per stargli accanto“. La conduttrice è comunque riuscita a sfondare nel mondo della televisione, come testimonia la conduzione di Battiti Live, avventura appena conclusa che le ha portato il riconoscimento del pubblico.

Approfondisci:

Elisabetta Gregoraci e il dolore per la madre scomparsa: il messaggio struggente della showgirl

Flavio Briatore verso la riconquista dello yatch sequestrato: la sentenza annullata riaccende le possibilità