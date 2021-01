Si è parlato molto a lungo della ex coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I due hanno avuto modo di avere degli “incontri” pubblici grazie al Grande Fratello vip. La showgirl ha partecipato all’ultima edizione parlando molto dell’ex marito tanto da ottenere anche una reazione da lui. Nonostante l‘”amicizia speciale” con Pierpaolo, alla fine la Gregoraci ha rinunciato a restare nel programma, di cui si è scelto l’allungamento, per passare le feste con la sua famiglia.

Le feste in famiglia

E alla fine è andata proprio così. Una famiglia unita per le feste, in armonia.

I momenti passati durante il Natale sono stati condivisi perfino suoi social con una bella foto di famiglia insieme al figlio Nathan Falco. Sul loro primo incontro dopo il Gf c’era molta curiosità: “Ci siamo visti appena sono arrivata a Monaco, abbiamo fatto un pranzo insieme io, lui e Nathan, dopo 3 mesi di lontananza. Abbiamo un bel rapporto, io e Flavio ci siamo voluti bene e amati per 13 anni e da questo è amore è nato Nathan Falco. Ora è a lui che dobbiamo pensare“, ha raccontato la Gregoraci al settimanale Chi.

Le vacanze a Dubai

Per Capodanno la Gregoraci è tornata a sedere nello studio di Alfonso Signorini, ma durante l’ultima puntata non era presente. Il conduttore stesso ha spiegato i motivi della sua assenza: una vacanza a Dubai con la famiglia. Proprio di quella vacanza a Dubai vediamo delle immagini direttamente dal profilo Instagram di Flavio Briatore. L’imprenditore si è lasciato andare pubblicando alcuni momenti della vacanza condivisi insieme alla ex dipingendo un perfetto quadro familiare che conferma come tra i due sia tornata la completa armonia.

Una partita a ping pong, molti sorrisi e un figlio a fare da arbitro, come scrive lo stesso Briatore su Instagram.

Guarda il video

Approfondisci

TUTTO SU ELISABETTA GREGORACI

TUTTO SU FLAVIO BRIATORE