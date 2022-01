Grande Fratello Vip, concorrenti sempre più divisi: la Casa è spaccata in due, i pareri delle opinioniste

Grande Fratello

La Casa del Grande Fratello Vip sembra essere spaccata in due gruppi, e lo conferma anche il confronto collettivo avuto nella puntata di questa sera. Alfonso Signorini chiede ai concorrenti di schierarsi in favore di Nathaly Caldonazzo o Katia Ricciarelli, considerate le due “capo-gruppo” in antitesi. Dallo studio anche Sonia Bruganelli e Adriana Volpe si schierano e le loro visioni sulle dinamiche della Casa sono discordanti.

Nathaly Caldonazzo e Manila Nazzaro: attriti nella Casa

Al Grande Fratello Vip la Casa è più divisa che mai e appaiono ormai palesi i due gruppi che si sono formati, specie dopo gli attriti degli ultimi giorni.

La preferenza del pubblico verso Nathaly Caldonazzo, che nella scorsa puntata è risultata la favorita trionfando anche su Soleil Sorge, ha generato il malcontento soprattutto in Manila Nazzaro. In Casa vige ormai una sorta di “guerra fredda”: da un lato Katia, Soleil, Manila, Davide, Carmen, Valeria e Giucas, dall’altro lato Nathaly, Miriana, Sophie, le sorelle Selassié, Alessandro e Gianmaria.

A generare il malcontento è stata l’esultanza di Nathaly dopo aver trionfato la scorsa puntata: atteggiamento poco gradito a Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia ritiene che la neo-concorrente sia entrata nel gioco a gamba tesa, sebbene da parte sua l’accoglienza sia stata positiva: “Appena sei arrivata, siccome io Nathaly la conosco e abbiamo spesso parlato di alcune cose anche molto belle, avevo piacere di averla in camera.

La mia accoglienza è stata questa. Poi lei ha deciso di spostarsi dalla camera e lei è cambiata completamente“. Nathaly, dal canto suo, ritiene che la spaccatura sia avvenuta dopo la litigata con Valeria Marini: “Il problema è stata la discussione con Valeria, da lì c’è stato uno schieramento e siete andate intorno a lei“.

La Casa è divisa: il giudizio di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Anche in studio le opinioni si dividono, con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe che hanno visioni discordanti.

La moglie di Paolo Bonolis si schiera in favore di Manila Nazzaro, ritenendo che il suo gruppo abbia dovuto far muro attorno a Katia Ricciarelli per proteggerla da critiche o insulti: “Io sto dalla parte di Manila, sono quattro mesi che è lì dentro e mi è piaciuto come hanno fatto muro con Katia. Loro, anche rischiandosela, hanno fatto muro. Nathaly è arrivata in corsa e ha preso la sua rincorsa, ma io sarò sempre dalla parte di chi ha iniziato 4 mesi fa“.

Dall’altro lato la Volpe si schiera in favore di Nathaly Caldonazzo, reputando il suo gruppo solido e definendo quello di Katia “prepotente”: “Ma anche nell’altro gruppo ci sono persone che hanno iniziato a settembre. Penso che forse l’altro gruppo ha fatto squadra, si è unito e per fronteggiare una forza che, a volte, è diventata anche prepotenza”