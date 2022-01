Soleil Sorge minaccia di abbandonare il GF Vip6. La gioia degli altri concorrenti per la sua disfatta

Grande Fratello

Soleil Sorge è stata protagonista, ancora una volta, della puntata serale del Grande Fratello Vip6. Nell’episodio del 10 gennaio, l’influencer ha parlato nuovamente del suo feeling particolare con Alex Belli. L’attore, intanto, ha avuto una lite in diretta con la moglie Delia Duran, che venerdì farà il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

L’influencer ha ricevuto, anche, una pesante delusione dal televoto. Infatti, per la prima volta, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è arrivata prima nella classifica delle preferenze del pubblico.

Soleil Sorge ha dichiarato di voler abbandonare il Grande Fratello Vip6, dopo la fine dell’ultima puntata.

Gli altri concorrenti, invece, hanno espresso soddisfazione per l’inaspettato esito del televoto, come riportato da Biccy.

Soleil Sorge, delusa, pronta ad abbandonare il GF Vip6

La puntata serale del Grande Fratello Vip6 del 10 gennaio è stata piuttosto deludente per Soleil Sorge. L’influencer non è più prima nelle preferenze del pubblico dello show televisivo. Il televoto, infatti, è stato vinto dalla new entry Nathaly Caldonazzo.

Un fatto che ha colpito non poco Soleil Sorge, che, dopo la puntata si è sfogata con Manila Nazzaro: “Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più… Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più“.

L’influencer ha chiaramente dichiarato la sua volontà di abbandonare la Casa più spiata d’Italia. Manila Nazzaro, però, ha provato a farle cambiare idea: “Non devi dire queste cose nemmeno per scherzo. Come mai? Perché in questi casi non si molla un ca**o, non devi darla vinta e andiamo avanti“. Ma Soleil Sorge non è sembrata convinta: “Perché non devo dirlo? Questo è quello che penso ti giuro”.

Soleil Sorge scalzata al televoto, pronta a lasciare: la reazione della Casa

Nathaly Caldonazzo ha battuto al televoto Soleil Sorge, che ha minacciato di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip6.

Miriana Trevisan ha commentato l’accaduto dopo la puntata: “Però pensavo fosse la preferita, come al solito, Sole, comunque è un segnale da fuori pazzesco questo. Un segnale forte“. Secondo la showgirl, la disfatta dei voti ha a che vedere con le recenti liti: “Lei poi mi ha difeso contro Katia sul discorso della madre… Le cose stanno cambiando, guarda come il loro atteggiamento è diverso. Hanno perso il potere che avevano.

Anche il fotomontaggio che hanno fatto vedere a inizio puntata dice tanto. Io ero scioccata quando ho visto quella foto di loro tre. La gente avrà capito quello che mi hanno fatto Sole e Katia“. Miriana Trevisan ha avuto, comunque, della parole di stima per Katia Ricciarelli.

“Anche se Katia in qualche modo è cambiata in questi giorni. Mi si avvicina e mi parla. Sembra come se mi voglia chiedere perdono a modo suo e questo lo apprezzo. L’altra invece no, zero, la mattina nemmeno mi saluta. Katia con me ha cercato di difenderla e mi ha detto ‘Visto Soleil oggi ha lavato tutta casa’. E te credo, è la prima volta che pulisce in 5 mesi!

“.

Anche Jessica Selassié ha commentato il televoto: “Quello che è successo è per il nostro gruppo. Guarda che è una cosa forte. Il pubblico ha parlato in qualche modo. Anche Clarissa ha esultato quando hanno detto Nathaly hai visto? Se l’ha fatto significa che erano uniti tutti i nostri fan nel votare lei. Questa è la prima volta che Sole non è la preferita!”

Soddisfazione espresse anche da Gianmaria Antinolfi: “Ci siamo guardati io e te Sophie e ci siamo detti che ci sarebbe stata una sorpresa. Quando ho sentito il nome ‘Nathaly sei la preferita dei telespettatori’ ho proprio goduto.

Ho proprio urlato, come godo, godo tantissimo, quanto godo. Ed è vero sono felice che non è più lei la preferita“.