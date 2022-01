I mercenari 3: trama, cast e trailer del film con Sylvester Stallone insieme a tutta la sua spietata squadra

TV e Spettacolo

Sylvester Stallone e tutti gli altri divi del cinema action tornano in azione nella terza pellicola della saga da lu creata. La trama, il cast e le curiosità del film I mercenari 3.

Venerdì 14 gennaio 2022 va in onda il terzo capitolo della saga che riporta sullo schermo alcuni dei maggiori divi dei film action degli anni ’80 e ’90. La serie creata da Sylvester Stallone in questo capitolo perde qualche pezzo importante del suo vasto cast ma riesce a confermare Arnold Schwarzenegger e Mel Gibson ai quali si aggiungono anche gli altri divi Antonio Banderas ed Harrison Ford. Il terzo capitolo della saga viene trasmesso su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa e mostrerà al pubblico mostrerà come Barney e la sua squadra dei Mercenari dovranno affrontare la minaccia di Conrad Stonebanks, un vecchio socio che conoscono bene e che è deciso ad eliminare i propri ex colleghi uno dopo l’altro.

I mercenari 3: le curiosità ed il cast della pellicola

I mercenari 3 (dal titolo in lingua originale di The Expendables 3) è un film del 2014 diretto da Patrick Hughes, qui alla sua prima regia nella saga. La pellicola è la terza della serie ideata interamente da Sylvester Stallone che segue le vicende di quella andata in onda settimana scorsa sempre su Italia1.

Nel cast del film tornano alcuni dei maggiori interpreti della pellicola precedente come Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Jet Li e Mel Gibson mentre fanno il loro debutto nel franchise Dolph Lundgren, Terry Crews, Randy Couture, Wesley Snipes ed anche un sorprendente Harrison Ford.

I mercenari 3: la trama del film in onda su Italia1

La penultima avventura dei mercenari guidati da Barney inizia con un intrigo.

Intento a ricomporre la sua squadra per far saltare in aria un pericoloso traffico di armi da fuoco, Barney richiamerà a se il suo vecchio amico Doc reclamandone le grandi doti di medico e guerrigliero oltre che all’intera squadra.

Arrivati sul posto per intercettare il carico di armi, la squadra scoprirà che dovrà affrontare Conrad Stonebanks, un vecchio socio e fondatore degli stessi mercenari che trasformatosi in trafficante di armi è deciso ad eliminare proprio gli ex colleghi uno dopo l’altro.

