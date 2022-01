Livia e Giulio, i figli di David Sassoli ricordano il padre: “Il tuo sorriso era autentico”

Politica

I figli di David Sassoli hanno ricordato il padre con tre parole: passione, dignità e amore. Parole che, come hanno raccontato, lo hanno guidato fino alla fine.

Nel momento dell’ultimo saluto a David Sassoli, durante i funerali di Stato a Roma, hanno preso la parola anche i figli Livia e Giulio. Commossi hanno ricordato entrambi gli insegnamenti paterni che in questi anni hanno collezionato di cui hanno fatto tesoro. Giulio Sassoli ha ricordato il padre con tre parole che lo distinguevano da molti, secondo lui: dignità, passione e amore.

Il ricordo di Giulio Sassoli per papà David

“Ciao papà in questi giorni abbiamo cercato di trovare tante parole per costruire un ricordo distaccato dal tuo ambiente di lavoro” ha esordito così Giulio Sassoli, prendendo la parola in Basilica.

“La verità è che non ci sono riuscito perché il tuo sorriso era autentico(…) Quando icnontravi qualcuno per strada oltre a dire buongiorno e buonasera dicevi evviva”.

“Ci lasci tante cose, sicuramente non i capelli, ci lasci una famiglia allargata, gli amici di una vita diventati zii, collaboratori diventati fratelli (…)”.

Gli ultimi giorni di David Sassoli

Nel suo ricordo, Giulio Sassoli ha parlato degli ultimi giorni di David Sassoli, sempre dedito al suo lavoro e ai suoi impegni, ultimi giorni affrontati con dignità: “(…) La dignità di chi non ha mai fatto pesare la malattia a nessuno ne ora ne in passato ‘Si ma io c’ho da fa’ ripetevi”.

“Ci insengi che avere passione vuol dire avere cura delle piccole cose e delle persone, le storie delle persone che ripetevi sempre andavano ascoltate perché si poteva imparare. (…) Eri un uomo disinvolto dal sorriso guascone ma arrossivi per i complimenti (…)”.

L’amore, come caratteristica di Sassoli

Il discorso di Giulio Sassoli si è concluso con l’ultima parola: “Infine amore, la parola forse più banale che ripetevi spesso anche alla fine, con i tuoi ultimi sospiri. (…) Mi ha colpito perché non hai ceduto allo sconforto e fino alla fine ci hai parlato di speranza”.

“Cercheremo di proseguire con quellpo che ci hai insegnato con i tuoi ricordi, buona strada papà e mi racocmando giudizio”.

A seguire, Livia Sassoli ha voluto ricordare il padre ripetendo l’ultimo discorso fatto da David Sassoli in occasione delle festività: “Vogliamo ricordarti con le tue ultime parole. Grazie papà, buona strada”.