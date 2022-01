The Voice Senior: Clerici conduce la semifinale. Riparte la sfida tra D’Alessio, Clementino, Bertè e Berti

Programmi TV

La gara di The Voice Senior si avvicina al suo gran finale con il suo penultimo appuntamento. Venerdì 14 gennaio 2022 va in onda la semifinale del talent dedicato alle voci over 60 migliori d'Italia che andrà alla ricerca dei 12 finalisti del programma. Ecco cosa vedremo questa sera in televisione.

Il nuovo appuntamento con The Voice Senior guiderà il pubblico del programma nella delicatissima fase del Knock Out. Su Rai1 venerdì 14 gennaio 2022 va infatti in onda la semifinale del talent show condotto da Antonella Clerici che svelerà quali saranno i talenti over 60 a volare verso la puntata finale. I quattro coach Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Orietta Berti sono pronti a schierare i 6 cantanti che sono rimasti nelle loro squadre per farli sfidare uno contro l’altro alla conquista dei 3 biglietti che spalancano le porte della finalissima del programma. Chi sarà in grado di approdare in finale?

Lo scopriremo questa sera a partire dalle ore 21:30 ovviamente su Rai1.

The Voice Senior: questa sera al via la semifinale

The Voice Senior si appresta a vivere le sue battute finali svelano le ultimi due fasi della sua appassionante gara. Su Rai1 a partire dalle ore 21:30 di venerdì 14 gennaio 2022 va in onda la grande semifinale del talent show dedicato alle splendide voci italiane over 60.

Nel settimo appuntamento con lo show i telespettatori potranno godersi la delicata fase dei knock Out nella quale i quattro amati coach faranno sfidare in una gara fratricida i 6 talenti rimasti a loro disposizione.

L’intenzione è quella di selezionare i 3 migliori cantanti di ogni squadra che si sfideranno poi nella finalissima di settimana prossima.

The Voice Senior: cosa vedremo nella semifinale

Antonella Clerici è pronta a dirigere le operazioni del settimo appuntamento con la trasmissione campione di ascolti di Rai1, nel quale i talenti rimasti in gara cercheranno di accedere alla finalissima di settimana prossima.

I coach Orietta Berti, Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè hanno scelto per bene i cantanti sui quali puntare e dopo aver selezionato 15 cantanti per i loro team, hanno ristretto la rosa dei componenti fino a ridurre il numero di essi a solo 6 talenti.

Pertanto Orietta Berti affronterà il Knock Out con Silvio Aloisio, Roberto Barocelli, Maria Gatti Pupa, Rosa Giannoccaro, Cosetta Gigli e Franco Tortora. Per Gigi D’Alessio la rosa di 6 cantanti è composta da Claudia Arvati, Lalo Cibelli, la coppia formata da Piero Cotto e Beatrice Pasquali, Annibale Giannarelli, Carmen Marchese e Fabrizio Pausini, mentre Clementino porta con lui in semifinale Vittorio Bonetti, Marcella Di Pasquale, Luciano Genovesi, Arthur Miles, Pino Puggelli e Russel Russel.

All’energica Loredana Bertè non resta che battagliare con Carlo Andreoli, Donata Brischetto, Lanfranco Carnacina, Michele Longo, Lina Savonà e Walter Sterbini.