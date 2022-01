Valentina oscardin, modella di 18 anni, muore per complicanze dovute al Covid: il dolore della madre

Cronaca dal Mondo

Valentina Boscardin non aveva patologie pregresse ed era vaccinata con due dosi: fatale una trombosi che non le ha lasciato scampo.

Valentina Boscardin, modella di 18 anni e figlia della nota conduttrice brasiliana Marcia Boscardin, è morta per complicazioni legate al Covid-19.

A dare la notizia, con grande dolore, è stata la madre che ha pubblicato vari post su Instagram per salutare un’ultima volta la figlia. Molti i commenti di condoglianze da parte dei fan della donna.

Valentina Boscardin, nessuna patologia pregressa e 2 dosi di vaccino

Valentina Boscardin era una ragazza in buona salute: non aveva patologie pregresse e si era già vaccinata per il Covid-19 con due dosi Pfizer. Per motivi che non si conoscono, la patologia ha avuto un veloce e tragico sviluppo su di lei: prima ha sofferto di una grave polmonite e poi una trombosi che le è stata fatale.

Da giorni era ricoverata in un ospedale di San Paolo. L’annuncio della madre è arrivato 5 giorni fa con una foto che le ritrae insieme: “È con grande dolore che dico addio all’amore della mia vita. Addio, Valentina Boscardin Mendes. Che Dio ti accolga a braccia aperte. Figlia mia, ti amerò per sempre. Un angelo sale al cielo”.

Le immagini pubblicate da Marcia Boscardin

Valentina Boscardin, la madre ringrazia via social

17 ore fa la donna ha pubblicato un nuovo video in cui appare insieme alla figlia Valentina Boscardin, con una lunga dedica: “Bella figlia!

Valentina la mia principessa vive per sempre nel mio cuore”.

Boscardin non dimentica di ringraziare tutti i fan per le esternazioni di solidarietà: “Non ho avuto la forza di rispondere a tanti messaggi di sostegno, affetto, solidarietà ed emozione provenienti da persone di tutti i paesi. Voglio ringraziare dal profondo del mio cuore tutta la famiglia, gli amici e i fan che mi stanno aiutando con così tante preghiere e parole di conforto. Gratitudine. Dio sa tutte le cose, siamo in lutto, ma il Cielo è sicuramente in festa.

Mando fiocchi d’Amore e che Valentina segua la via della Luce come è sempre stata: una Stella”.