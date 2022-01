A C’è posta per Te, un padre non perdona la figlia. Maria De Filippi interviene: “Hai una tua interpretazione”

Programmi TV

A C'è Posta per te, la storia di Vivienne e suo padre Emad ha coinvolto molto il pubblico. Maria De Filippi è intervenuta, ma il padre non ha perdonato e la busta è rimasta chiusa.

A C’è Posta per Te, le diverse storie proposte raccontano delle emozioni differenti. Dopo l’amore fraterno di Carmine e Francesco, è toccato a Vivienne raccontare la sua storia. La mittente della speciale posta di Canale 5 ha scritto al padre Emad, che si rifiuta d’incontrarla da ben dodici anni.

Maria De Filippi è intervenuta in prima persona nella vicenda, citando anche il Corano.

C’è Posta per Te: Vivienne non vede il padre da 12 anni

Maria De Filippi ha presentato la seconda storia della puntata del 15 gennaio, specificando che sembrasse una storia di altri tempi. Emad, un padre, non parla più alla figlia, Vivienne, da ben 12 anni, perché non perdona il fatto che lei sia rimasta incinta prima del matrimonio: “Storia di altri tempi, dodici anni che il padre si rifiuta di vederla, rimasta incinta prima di sposarsi”.

La ragazza, infatti, è rimasta incinta prima di sposarsi e, subito, ha capito che con il padre ci sarebbero state delle difficoltà: “Quando rimane incinta la prima preoccupazione che ha è suo padre… Ha paura di dire della gravidanza”. Vivienne ha chiamato C’è Posta per Te per realizzare il suo sogno: “Sogna di sposarsi con il papà vicino”.

C’è Posta per Te: la lettera di Vivienne a Emad

A C’è Posta per Te, Vivienne ha provato a ricostruire il rapporto con suo padre Emad, dopo dodici anni: ”Da dodici anni non riesco a vederti… So di averti deluso… Vorrei che lui mi stesse al fianco, mi portasse all’altare… Non voglio nulla da te, voglio solo sapere che ci sei, non chiedo nulla“.

Ma l’uomo ha subito scosso la testa, appena, ha sentito la richiesta della figlia: “Si dice sempre la verità.. Ci sono delle tradizioni, delle culture che mi bisogna rispettare… Certe cose non si perdonano… Ferita troppo grande, ci vuole tempo… Una ragazza deve, prima di tutto rispettare sé stessa”.

Maria De Filippi ha provato a lungo a convincere Emad, citando anche il Corano: “Ieri sera sono andata a leggermi il Corano… La punizione prevista sono o un anno di esilio o centro frustrate… Lei ne ha fatti dodici di anni d’esilio… Tu hai una tua interpretazione anche del Corano”.

C’è Posta per Te: Emad chiude la busta

Maria De Filippi ha ribattuto a lungo a Emad a C’è Posta per Te.

La conduttrice ha provato a smontare la sua convinzione di voler chiudere la busta in faccia a sua figlia Vivienne: “Ti sarà capitato anche a te di sbagliare”. Ma l’uomo egiziano è stato irremovibile: “Da uno sbaglio all’altro ci sono molte differenze”.

Il pubblico ha sostenuto la conduttrice, rumoreggiando a favore di Vivienne. Ma Emad ha ribadito la colpa della figlia: “Se era seria non faceva quello che ha fatto”. E, alla fine, ha comunque deciso di chiudere la busta: “Lasciamo al tempo decidere… Quando si rimargina la ferita, sarò io a chiamarla, può chiudere”.

Maria De Filippi, dispiaciuta per l’esito negativo della missiva, ha dato un consiglio a Vivienne: “Penso che tu ti debba comunque sposare, fare la tua vita“. La ragazza ha deciso di smettere di cercare Emad: “Non ci andrò più Maria… Lui rideva però non sa quando io soffro“.