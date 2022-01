Cattivissimo me: sabato 15 gennaio torna su Italia1 il film d’animazione per tutta la famiglia. Trailer

TV e Spettacolo

Torna in televisione la prima avventura del supercattivo Gru Felonius che armato di tantissimi minions al seguito cercherà di rubare la Luna per mostrare la sua cattiveria. Scopri le curioistà della pellicola di animazione dal titolo di Cattivissimo me.

Il sabato sera di Italia1 torna a riempirsi con i film di animazione più amati di sempre. La proposta per la prima serata di sabato 15 gennaio 2022 è il famoso film per tutta la famiglia dal titolo Cattivissimo me nel quale facciamo conoscenza per la prima volta del supercattivo dal cuore d’oro Gru Felonius. Personaggio temuto da tutta la città, Gru possiede una serie infinita di marchingegni che lo aiutano a compiere ogni tipo di cattiveria pensabile e che nella sua prima missione dovrebbero aiutarlo a rubare la Luna ma il suo piano si imbatterà in tre amabile sorelle rimaste orfane. Tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola in onda su Italia1 sabato 15 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:20 circa.

Cattivissimo me: le curiosità della pellicola d’animazione

Cattivissimo me (Despicable Me) è un film del 2010 diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud, gli stessi animatori e registi che cureranno l’intera saga dedicata a Gru ed hai personaggi del suo mondo anche negli spin off come Minions.

La colonna sonora della pellicola ha visto la partecipazione di artisti del calibro di Heitor Pereira e Pharrell Williams con la partecipazione di altri apprezzati interpreti come Lupe Fiasco e Robin Thicke, che interpreta il brano nei titoli di coda intitolato My Life.

Proprio questo brano nella versione italiana ha trovato l’interpretazione dell’amata Giorgia con il titolo Tu sei. A proposito della versione italiana una interessante curiosità riguarda il cast vocale di doppiatori che vede la partecipazione di Max Giusti a dare la voce al protagonista Gru Felonius.

Cattivissimo me: la trama del film

Gru Felonius è un temibile cattivo temuto da tutta città che vuole diventare il peggior supercattivo mai visto. Le sue mire devono però scontrarsi con altri cattivoni che concorrono al titolo e che lo hanno sopravanzato dopo che uno di essi è riuscito a rubare la grande piramide di Giza.

Intento a dimostrare a tutti di essere il più cattivo di tutti organizza il piano infernale di rubare la Luna.

Ad aiutarlo ci penseranno i suoi simpatici aiutanti minions, esserini gialli capaci solo di servire il supercattivone di turno, ma il suo piano si imbatterà in tre piccole orfanelle che deciderà di adottare.