C’è posta per te: grandi ospiti da Tu si que vales per Maria De Filippi. Tutti i vip

Programmi TV

Maria De Filippi torna su Canale5 con la seconda puntata di C’è posta per te. Superospite di puntata il divo turco Can Yaman che sarà raggiunto anche da altri amici della trasmissione per un appuntamento veramente imperdibile.

Sabato 15 gennaio 2022 ritorna la regina della televisione Maria De Filippi ovviamente su Canale5 con la 25esima stagione di C’è posta per te. La seconda puntata dell’emozionante show va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle ore 21:30 circa e mostrerà ai fan del programma anche la partecipazione del divo turco Can Yaman, in studio per partecipare ad una toccante sorpresa. Continua quindi il racconto dei sentimenti e delle emozioni durante il nuovo appuntamento della trasmissione che potrà vantare anche la partecipazione di tanti altri graditi ospiti. Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata di C’è posta per te in onda questa sera su Canale 5 e chi saranno gli altri ospiti insieme a Can Yaman.

C’è posta per te: la seconda puntata della 25esima edizione

Sabato 15 gennaio 2022 va in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata stagionale di C’è posta per te, il people show più amato della televisione italiana. Maria De Filippi torna a condurre il programma dopo l’esordio boom di settimana scorsa grazie al quale si imposta come regina degli ascolti con un ottimo 29,3% di share. Il pubblico ha infatti apprezzato il ritorno della trasmissione nella sua 25esima edizione e lo ha premiato con un totale di ben 5 milioni e 900mila spettatori.

C’è posta per te: gli ospiti della seconda puntata

Il programma è pronto a mostrare al pubblico la sua seconda puntata dove a farla da padrone saranno si le emozionanti e toccanti storie di chi partecipa al programma ma anche i grandi ospiti attesi in studio.

Qualche giorno fa la notizia della partecipazione straordinaria di Can Yaman, apprezzato attore turco campione di ascolti su Canale5 con le sue soap opera al gusto d’amore.

Il divo del piccolo schermo non sarà però l’unico ad essere presente in studio per partecipare ad una sorpresa dato che Maria De Filippi avrà anche l’onore di ospitare i suoi amici di avventura di Tu si que vales ovvero Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.