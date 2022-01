C’è posta per te, Can Yaman ritorna da Maria De Filippi: l’attore superospite della seconda puntata

Programmi TV

L'attore turco torna in Italia per partecipare nuovamente a C'è Posta per Te. La conduttrice Maria De Filippi lo avrà in studio durante la seconda puntata dell'emozionante show di Canale 5.

Come accade ogni anno la trasmissione condotta da Maria De Filippi regala ai suoi tanti milioni di fan un parterre di ospiti veramente invidiabile. Questa graditissima tradizione si rinnoverà anche in occasione della seconda puntata di questa stagione che andrà in onda sabato 15 gennaio 2022 quando arriverà in studio il divo turco Can Yaman, come appena annunciato dal profilo Twitter ufficiale della trasmissione. L’attore turco parteciperà a C’è posta per te per la terza volta come sempre per allietare una sorpresa che la squadra del programma ha pensato per alcuni protagonisti delle toccanti storie raccontate.

Dopo il debutto spumeggiante di sabato 8 gennaio 2022 il programma di punta dell’inverno di Canale 5 è pronto a regalare una seconda ed intensa puntata al suo affezionato pubblico. La storica trasmissione di C’è posta per te condotta da Maria De Filippi non intende di certo lasciare insoddisfatto il suo vasto pubblico ed in occasione del secondo appuntamento punta a stupirli con la partecipazione del divo delle soap Can Yaman.

Proprio qualche ora fa grazie ad un post pubblicato sul profilo Twitter ufficiale della trasmissione, è stato svelato che sarà l’attore turco il superospite della seconda puntata dell’emozionante show.

Yaman ritorna in studio dopo le toccanti partecipazioni del 2020 e del 2021 e dopo la sua rinvigorita fama presso il nostro pubblico, recentemente rinfrescata dal successo estivo della soap Mr Wrong – Lezioni d’amore.

Il bellissimo attore turco Can Yaman sarà ospite della seconda puntata di #CePostaPerTe, in onda sabato 15 gennaio in prima serata su Canale 5! Noi non vediamo l'ora e voi? 😍 pic.twitter.com/YOqa9wUt36 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 12, 2022

All’attore spetterà il compito di partecipare ad una nuova sorpresa organizzata dalla squadra di Maria De Filippi per qualche ignaro protagonista del programma che di certo rimarrà a bocca aperta. Per Yaman sarà anche l’occasione di presentare al pubblico la sua prossima fatica televisiva che lo riporterà su Canale5 al fianco di Francesca Chillemi nella fiction dal titolo Viola come il mare.