Can Yaman torna con la sua ultima soap turca che sta coinvolgendo con i suoi sviluppi i tanti fan dell’attore. L’appuntamento è oggi in prima serata, per la gioia degli spettatori di Canale 5 sempre impazienti di rivedere l’attore ed gli altri interpreti del cast. Mr. Wrong – Lezioni d’amore torna in televisione martedì 20 luglio alle ore 21:30 circa con una nuova puntata. Le anticipazioni della trama della puntata di oggi.

Mr. Wrong – Lezioni d’amore, Can Yaman continua a fare compagnia ai telespettatori il martedì in prima serata

I numerosi fan di Can Yaman hanno oramai assorbito bene il cambio di programmazione della sua soap che vede lo vede protagonista, come spesso accade, di una storia d’amore difficile.

Dopo il cambio di giorno, i telespettatori di Canale5 hanno segnato in rosso nel calendario l’appuntamento del martedì in prima serata che nemmeno oggi intenderanno perdere.

Il 20 luglio 2021 sta infatti per arrivare una nuova puntata di Mr.Wrong – Lezioni d’amore come sempre in prima visione assoluta italiana che cerchiamo di anticiparvi con qualche piccolo spoiler, riportandovi nelle prossime righe la trama di quello che si vedrà sui vostri teleschermi.

Mr. Wrong – Lezioni d’amore: le anticipazioni della prossima puntata

Nell’episodio in onda questa sera l’attenzione dei telespettatori cadrà sui preparativi del matrimonio tra Levant e Cansu che dovranno subire uno stop a causa di Zeynep.

Sembra proprio che il matrimonio salterà per la gelosia della figlia e così l’uomo dovrà risolvere definitivamente i loro problemi per potersi sposare. Cansu però dal canto suo non vorrà più aspettare che si risolva la situazione e lo lascia in maniera definitiva.

Ozgur ed Ezgi sono sempre alle prese con i problemi del locale che ormai per colpa di Yesim e Serdar è finito sotto la lente di ingrandimento della finanza.

Lo stesso Serdar cercherà di portare dalla sua parte la bella Ezgi mettendola contro Tolga ma dopo il rifiuto della donna Serdar metterà in scena il suo piano fingendosi proprio Ezgi.

In conclusione di puntata però finalmente arriverà una bella notizia per Ezgi che finalmente riceverà la proposta di matrimonio dal suo Ozgur.