Delia Duran entra nella Casa del Grande Fratello Vip come nuova concorrente: è subito scontro con Soleil Sorge

Grande Fratello

Delia Duran entra nella Casa del Grande Fratello Vip in qualità di nuova concorrente ufficiale. La moglie di Alex Belli fa il suo ingresso a Cinecittà e ha subito un acceso scontro con la sua ormai nuova coinquilina: Soleil Sorge. In diretta le due ragazze si scambiano reciproche accuse e tornano a parlare del rapporto che Soleil ha avuto in Casa con l’attore. Il chiarimento appare ancora una soluzione remota.

Delia Duran approda a Cinecittà: subito scontro con Soleil

Delia Duran fa ufficialmente il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip in veste di nuova concorrente. A distanza di due mesi dalla finalissima, il cast si arricchisce ancora e non con un personaggio qualunque.

Dopo il triangolo amoroso con Soleil Sorge e il marito Alex Belli, questa volta la modella si prende il suo spazio, desiderosa di lanciarsi in questa nuova avventura e farsi conoscere a 360° al grande pubblico. Alfonso Signorini l’ha invitata inizialmente ad entrare nel loft e raggiungere il salone, mentre tutti gli altri concorrenti sono chiusi in camera ignari di tutto. Al conduttore racconta la sua sensazione: “Una grandissima sensazione. L’ultima volta sono rimasta qui per 5 minuti, adesso è il mio momento per restare“.

Ma il primo passo di questa sua nuova avventura coincide con un confronto a tu per tu con la sua ormai nuova coinquilina Soleil. La Sorge, invitata da Signorini, raggiunge in salone Delia e va in scena un faccia a faccia. La Duran parla subito della presunta incoerenza di Soleil nel non aver mai definito il rapporto con Alex Belli per quello che realmente è stato: “Sei stata coerente ultimamente, perché hai deciso di dire che il vostro rapporto è stato vero. All’inizio hai detto di no, dici una cosa e poi ti contraddici, per questo ti ho definita incoerente. A prescindere da questo, io non sono venuta qua per litigare con te o per venire contro di te.

Ma sono venuta qua per parlare con te e capire tante cose“.

Delia Duran mette Soleil alle strette: “Dillo cos’è successo…“

Delia Duran specifica subito come non voglia creare attriti ma godersi questa nuova avventura: “Sono qui, faccia a faccia, avremo il tempo per parlare. In questo momento voglio godermi la Casa, conoscere tutti voi e ogni angolo della Casa“. Soleil le dà il benvenuto, ma rispedisce al mittente l’accusa di essere stata incoerente: “Benvenuta, goditi la Casa, ma non provare a dire che sono stata incoerente.

Io e Alex abbiamo detto sempre le cose come stavano: il nostro rapporto è sempre stato profondo e puro“.

Udite le parole della Sorge, Delia entra in una strada più privata e le rivolge una domanda piccante: “Anche sotto le coperte?“. La risposta di Soleil: “Sempre“. Hanno fatto parecchio discutere le immagini di Alex e Soleil sotto le coperte nel corso della loro avventura a Cinecittà, per questo Delia vuole spiegazioni dalla diretta interessata: “Dillo cos’è successo sotto le coperte“. Senza peli sulla lingua la risposta dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne: “È successo tantissimo sotto le coperte: abbiamo riso, parlato…”

Soleil Sorge: la verità sul suo rapporto con Alex nella Casa

Dallo studio interviene anche Alex Belli, che si rivolge ad entrambe: “Sapete quanto mi danno fastidio queste cose. Sole, io non ero d’accordo che Delia entrasse, tanto più che ha voluto prendere la sua pausa. Io invito tutte e due a riflettere, a non andarvi contro, a cercare di capire. Avete tutto il tempo per poter parlare e capire. Io e Sole abbiamo sempre spiegato molto bene il nostro rapporto. Delia, tu sei entrata e devi capire la verità e sei lì per questo“. Soleil ribatte spiegando cosa sia successo realmente con Alex: “La verità l’abbiamo detta ogni volta.

Io e Alex sotto quelle coperte ne abbiamo fatte di ogni: ridendo, scherzando, abbiamo dormito abbracciati“.

Delia Duran però è dell’idea che, sotto quelle coperte, possa essere successo anche dell’altro: “Tutte le persone hanno visto e tu me l’hai confermato“. Ma Soleil contrattacca e chiarisce la propria posizione: “Ciò che c’è stato tra me e Alex andava ben oltre. Non è successo nient’altro, tipo cose sessuali. Premesso che sotto le coperte abbiamo riso e scherzato, forse Delia dovrebbe preoccuparsi molto di più delle parole che sono state dette“.