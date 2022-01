Infermiera arrestata per false vaccinazioni Covid-19 all’hub di Palermo: il video mostra come ha fatto

Cronaca Italia

La Polizia di Stato ha arrestato un’infermiera di Palermo: avrebbe solo finto di iniettare vaccini contro il Covid-19 ad una coppia. A sua volta la donna aveva ricevuto lo stesso trattamento da parte di una collega, il cui arresto a dicembre ha portato a questo nuovo sviluppo delle indagini. L’infermiera è indagata per falso ideologico e peculato. In un video, viene mostrato il suo “modus operandi”.

False vaccinazioni all’hub di Palermo: arrestata un’infermiera

Il Gip di Palermo ha emesso un provvedimento di arresti domiciliari nei confronti di un’infermiera 58enne del’hub vaccinale “Fiera del Mediterraneo” del capoluogo siciliano: la donna, che lavora anche presso il Reparto malattie infettive dell’Arnas “Civico” della città, si sarebbe responsabili di false vaccinazioni nei confronti di una coppia di coniugi.

Come viene mostrato nel video condiviso dalla Polizia di Stato, la donna avrebbe spruzzato il vaccino in una garza per poi fingere di iniettarlo nel braccio della coppia, che sarebbe vicina a posizioni no vax.

L’infermiera sarebbe stata scoperta perché rientrata nell’ambito di una precedente indagine dello scorso mese di dicembre, che ha portato ad un analogo provvedimento.

Lei stessa avrebbe beneficiato di una falsa vaccinazione per la dose booster contro il Covid-19, da parte di una collega a sua volta arrestata.

#Digos Palermo ha arrestato un’infermiera impiegata presso il reparto malattie infettive, autrice di fittizie vaccinazioni contro il #Covid_19

È indagata per falso ideologico e peculato. Anche lei avrebbe beneficiato di una falsa vaccinazione relativa alla dose booster #15gennaio pic.twitter.com/rQnZi5Q69t — Polizia di Stato (@poliziadistato) January 15, 2022

Arrestate due infermiere per falsi vaccini Covid-19 a Palermo

Salgono quindi a due le infermiere arrestate per falsi vaccini contro il Covid a Palermo: la prima lo scorso dicembre, come ricorda il comunicato della Polizia condiviso da Adnkronos. L’arresto è infatti il “risultato dell’attività di indagine che, sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Palermo, aveva condotto al fermo, nello scorso mese di dicembre, di un’altra infermiera del medesimo hub vaccinale“.

Questa avrebbe effettuato false vaccinazioni ad almeno undici persone, tra cui – si apprende – un esponente del movimento no vax attualmente in carcere come misura cautelare.

A consentire l’individuazione e l’arresto delle due infermiere, è stata la collaborazione con il Commissario per l’emergenza Covid-19 per l’area metropolitana di Palermo: da qui le riprese video che avrebbero sancito l’illecito. Sia l’infermiera 58enne che la coppia di coniugi ora risultano indagati per falso ideologico e peculato. Lo scorso novembre aveva fatto molto clamore anche il caso del medico di Ravenna, che ha poi confessato di aver finto di vaccinare numerose persone.