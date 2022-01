A C’è Posta per Te, la storia di Emanuele, nonna e mamma: “La mia vita è fatta dei vostri sacrifici”

Programmi TV

Nella puntata del 15 gennaio di C'è Posta per Te, Emanuele ha fatto una sorpresa a sua mamma e a sua nonna. In studio anche Can Yaman per incontrare le due donne.

La puntata del 15 gennaio di C’è Posta per Te è stata ricca di ospiti. La prima storia ha visto la partecipazione, infatti di quattro protagonisti di Tu si Que Vales. Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Teo Mammucari hanno aiutato Carmine a fare una sorpresa al fratello Francesco.

Ma, anche Can Yaman, amatissimo attore turco, è stato protagonista di una sorpresa. La lettera è stata inviata da Emanuele alla sua mamma e alla sua nonna: Rita e Rosaria.

C’è Posta per Te: la storia di Emanuele

A C’è Posta per Te, Maria De Filippi ha raccontato la commovente storia di Emanuele: “Questa è la storia di un regalo… Emanuele chiama questa trasmissione… Voglio dire a mia mamma e mia nonna tante cose… Ringraziare perché mi hanno cresciuto da sole… Mi sento fortunato ad avere nonna e mamma, non mi è mai mancato papà“.

La mamma di Emanuele, Rita, è rimasta incinta ventenne, ma il padre del ragazzo non ha voluto saperne della gravidanza: “Rimasta incinta di me, ma mio padre con voleva avere figli… Quando mio nonno è morto è stata una grande perdita… Mia mamma va a lavorare in una fabbrica… Un lavoro da uomo“. Emanuele ha raccontato a lungo anche l’amore ricevuto da nonna Rosaria: “Nonna per me è la direttrice di un’orchestra“.

Emanuele ha inviato la missiva attraverso C’è Posta per Te, per ringraziare le due donne più importanti della sua vita e convincere la madre a rifarsi una vita: “Mille grazie a voi… So che frequenta un signore… So che è giusto… A nonna ci penserò io… Pensare un po’ a sé stessa e rifarsi una vita qualora volesse… Cerca finalmente di pensare a te… Fidati che gli uomini non sono tutti egoisti“.

C’è Poste per Te: la lettera di Emanuele a nonna Rosaria e mamma Rita

A C’è Poste per Te, Emanuele ha raccontato la sua storia. Il ragazzo è stato cresciuto dalla mamma e dalla nonna: “Ho avuto la grande fortuna di avere due donne come voi al mio fianco, che mi avete protetto e dato tutto l’amore possibile… Avete me con tutto il mio amore che è tanto, tantissimo, per questo sono qui questa sera“.

Emanuele ha sottolineato la forza ricevuta dalle due donne della sua vita: “Poteva andare tutta in un altro modo la mia vita… Potevo crescere nella solitudine e nell’infelicità… Invece no… Una mamma e una nonna piena d’amore… La mia vita è fatta dei vostri sacrifici e del vostro infinito amore“.

Emanuele ha ricordato anche l’amore del nonno: “Secondo lui, uno in più in casa era solo festa… Io avevo molto di più… Il super dono ti due nonni meravigliosi… Per 21 anni mi avete fatto da madre, da nonna e da padre… La mia gratitudine a voi“.

C’è Posta per Te: la sorpresa di Can Yaman a Rosaria e Rita

Emanuele ha fatto una sorpresa a C’è Posta per Te alla nonna Rosaria e alla mamma Rita. Oltre alla sua lettera emozionante, nello studio televisivo è arrivato anche Can Yaman: “Can tu piaci sia alla mamma che alla nonna“. Nonna Rosaria e mamma Rita hanno ballato con l’amato attore turco: “Sono venuto per portare un po’ di felicità… Andata comunque a buon fine… Vorrei anch’io che mi regalaste un ballo con me“.

Rosaria ha reagito con grande commozione alla sorpresa del nipote: “Non me l’aspettavo… Una bella sorpresa“. Anche la mamma si è emozionata e, naturalmente, hanno aperto la busta.