C’è posta per Te, la storia di Veronica e Alessandro. La figlia chiude la busta: “Dovevi pensarci prima”

Programmi TV

La quarta storia, della puntata del 15 gennaio di C'è Posta per Te ha visto protagonisti papà Alessandro e la figlia Veronica. I due non si parlano da molti anni.

A C’è Posta per Te, un padre ha chiuso la busta alla figlia. Emad non ha voluto ricostruire i rapporti con Vivienne dopo 12 anni e Maria De Filippi ha provato a fare da piacere. Ma, malgrado tutto, la busta è rimasta chiusa. Dopo di loro, un altro rapporto padre-figlia è stato raccontato nel fortunato programma televisivo.

A C’è Posta per Te è andata, quindi, in onda la storia di Veronica e Alessandro. Dopo la separazione di Alessandro con la moglie, i rapporti con la figlia sono diventati difficili e, per molti anni, il padre non ha più visto la figlia. Nel fortunato people show di Canale 5, Alessandro ha provato a ricucire i rapporti con Veronica.

C’è Posta per Te: la vicenda di Veronica e Alessandro

Nella quarta storia di C’è Posta per Te del 15 gennaio, Maria De Filippi ha raccontato la storia di un padre Alessandro e della figlia Veronica: “Questa è la storia di un padre, facciamo entrare Alessandro“.

La conduttrice televisiva ha raccontato le difficoltà di Alessandro con la figlia Veronica, nate dalla separazione con la moglie: “Lavoravo tutto il giorno e quando tornavo a casa, stavo sempre con lei… Decide di separarsi dalla moglie… Veronica è piccola, ha sette anni e rimane con la mamma… Padre separato, felice di vedere sua figlia“.

A 14 anni i loro rapporti si sono interrotti completamente per una sua scelta sbagliata: “Lui sceglie la compagna e il figlio piccolo“.

Da allora, la figlia ha deciso di troncare i rapporti con il padre: “Veronica non si fa più trovare“. Alessandro si è presentato in studio anche con una torta di compleanno per la figlia: “Quando era piccola le piaceva il cioccolato“.

C’è Posta Per Te: la lettera di papà Alessandro alla figlia Veronica

Alessandro, a C’è Poste per Te, ha inviato una missiva a Veronica: “Ciao Veronica, amore di papà… Sono passati tantissimi anni… Ti prego di perdonarmi, se non sono stato un padre presente, se quando hai avuto bisogno di te non ci sono stato… Ma ci sono stati dei motivi“.

Il papà ha inviato alla figlia il suo messaggio, tra le lacrime: “Ho fatto mille tentativi per far pace con te, ma non ci sono mai riuscito… Dimostrati quanto ti voglio bene e l’amore che provo verso di te, amore mio… Aprire questa busta e ricominciare un rapporto tra me e te, lo so il passato non si può cancellare, ma io, adesso, penso al presente“.

Il messaggio di Alessandro per la figlia era quello di provare a recuperare un minimo di rapporto: “Il tuo compleanno, l’ultima volta che abbiamo festeggiato il tuo compleanno, avevi solo 7 anni… Ti prego Veronica, dammi la possibilità di riacquistare un rapporto con te, a poco a poco“.

C’è Posta Per Te: la risposta della figlia Veronica a papà Alessandro

Veronica ha reagito con durezza alla missiva del papà Alessandro a C’è Posta per Te, ricordando tutte le mancanze del passato: “Tornava ogni paio d’anni e poi spariva… Non c’eri quando io avevo bisogno di te… Sono cresciuta da sola… Troppe delusioni, gli ho dato mille possibilità… Mi prometteva che veniva e poi non venivi mai“.

Veronica ha ribadito il dolore provato a causa del padre: “Mi sono sentita sola, abbandonata… Mi sentivo sempre diversa… Dovevi pensarci prima“.

Maria De Filippi ha provato a far vedere la storia alla figlia sotto un’altra prospettiva: “Non pensare se vuoi dare una possibilità a lui, pensa se te la vuoi dare tu… Accetti per quello che è“. Ma la ragazza è stata irremovibile e ha chiuso la busta.