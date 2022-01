Gigi D’Agostino, la foto con il deambulatore e il messaggio sulla malattia: “Spero in un po’ di pace e di forza”

Gossip

Gigi D’Agostino si mostra con il deambulatore sui social, dove pubblica una foto dopo l’annuncio del grave male che lo ha colpito lo scorso dicembre. Il noto dj ha suscitato molta preoccupazione dopo aver reso noto di star combattendo contro una malattia aggressiva, e ora torna a parlare ai suoi fan del suo stato di salute. Gigi D’Agostino è stato un punto fermo della dance italiana degli anni Novanta e Duemila, ma non ha mai smesso di dedicarsi alla musica come produttore e pubblicando diversi singoli con vari pseudonimi.

Gigi D’Agostino, il post con il deambulatore: “Spero in un po’ di pace e di forza”

Gigi D’Agostino torna a parlare ai suoi fan dopo l’annuncio della lotta contro il male aggressivo che ha colpito il dj.

In una foto pubblicata sui canali social, il musicista e produttore si mostra con il deambulatore e scrive del suo stato di salute, ringraziando per l’ondata di affetto che ha ricevuto.

“Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza… Un abbraccio di cose belle a tutti voi… Grazie per i vostri pensieri… Tanto Amore“: poche parole che hanno scaldato l’animo dei molti estimatori di Gigi D’Agostino, tra cui anche molti colleghi che gli mandano messaggi di sostegno.

L’annuncio della malattia di Gigi D’Agostino

Gigi D’Agostino ha annunciato di star combattendo contro un brutto male lo scorso dicembre, sempre per mezzo dei social. “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante… non mi da pace…La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo“, aveva scritto il dj destando tantissima preoccupazione nel mondo della musica.

Gigi D’Agostino, una carriera di successi

D’altronde il dj è uno dei volti iconici della musica dance italiana.

Gigi D’Agostino ha accompagnato il suo pubblico con diversi successi, come L’amour toujours e Another Way. Nella sua carriera è diventato anche produttore discografico e conduttore radiofonico, collaborando con diversi artisti, come Shakira, di cui ha curato il remix del singolo Objection (Tango).