Paolo Bonolis e il rapporto con Sonia Bruganelli: la dichiarazione d’amore del conduttore a Verissimo

Paolo Bonolis racconta a Verissimo l’amore per la moglie Sonia Bruganelli, con la quale celebra proprio nel 2022 i 20 anni di matrimonio. Il mattatore della televisione italiana parla di un rapporto simbiotico con l’opinionista del GF Vip, fatto di romanticismo da un lato e di praticità dall’altro. E le rivolge una romantica dichiarazione d’amore, che scioglie anche il cuore di Silvia Toffanin.

Paolo Bonolis e l’amore per Sonia Bruganelli: il conduttore si sbottona

Paolo Bonolis celebra quest’anno un anniversario molto importante assieme alla moglie Sonia Bruganelli. Il conduttore e l’opinionista del Grande Fratello Vip festeggiano infatti i 20 anni di matrimonio.

In studio a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, il mattatore del piccolo schermo si sbottona sulla romantica storia d’amore con la donna della sua vita. Un rapporto che respira di scherzi, prese in giro e tanta complicità: “Quanto ti prendi troppo sul serio poi diventa pesante percorrere la vita. Sorridi, ne ridi, ci si scherza su, lei mi bullizza in tante cose, ma mi fa ridere. Ci bullizziamo tanto a casa, con i miei figli ci divertiamo, ci prendiamo in giro“.

Paolo Bonolis più volte l’ha definita la sua migliore amica, oltre che moglie e compagna di vita.

E lo fa anche oggi pomeriggio, spiegando come le sia stato accanto in tutto questo arco di tempo, nei momenti difficili e non solo: “È facile esserci quando si sta bene. Credo che l’amore si viva nei momenti di difficoltà. Se dalle difficoltà fuggi, soprattutto da quelle dell’altro, allora c’è qualcosa che non va. Non nel rapporto, ma in te che scappi“.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: romanticismo e praticità

Nell’intervista che la coppia rilasciò a Verissimo a inizio dicembre, in video-collegamento, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli parlarono delle caratteristiche del loro amore.

Profondo romanticismo da parte del conduttore, innata praticità per l’opinionista tv. E lo conferma lo stesso Bonolis nell’intervista di oggi: “Sonia non è per niente romantica. Se le dico: ‘Guarda che bel tramonto’. Lei: ‘Dove?’. Lei è fatta così, però ha dei profondi sentimenti che esprime in altri territori. Diciamo che se a lei ho dato del romanticismo, lei a me ha dato tanta praticità: e quindi ci siamo trovati in questo senso“.

Nonostante le differenti personalità, Paolo Bonolis ha solo parole al miele per la sua Sonia e per i sentimenti che gli dimostra quotidianamente: “I sentimenti non si esprimono solamente davanti ad un tramonto, ma nell’arco della dedizione quotidiana.

E su questo non posso dirle assolutamente niente, è veramente un fenomeno“.