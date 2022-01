Alex Belli deluso da Delia Duran al Grande Fratello Vip: “L’unica persona che mi difende chi è? Soleil”

Grande Fratello

Alex Belli si sente deluso da Delia Duran e la accusa di non averlo difeso a dovere dalle critiche in Casa. Al GF Vip arriva un nuovo confronto per la coppia.

Al Grande Fratello Vip si torna a parlare del triangolo amoroso composto da Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Un nuovo tweet dell’attore in favore dell’ex coinquilina ha rimesso in discussione il rapporto con la moglie, da lui accusata di non averlo pensato a dovere in questi giorni né parlato della loro storia d’amore. “L’unica che mi difende a spada tratta sei te Sole“, la dichiarazione di Belli alla Sorge.

Alex Belli e un nuovo tweet per Soleil: la rabbia di Delia Duran

Nuovo capitolo sulla tormentata storia d’amore di Delia Duran e Alex Belli. La modella, entrata nella Casa la scorsa puntata, ha iniziato un percorso per confrontarsi con se stessa, con la sua storia con l’attore e – anche se difficile – con l’acerrima ‘nemica’ Soleil Sorge.

Tuttavia, nella puntata di questa sera, un nuovo tweet dell’ex gieffino ha scatenato una nuova polemica a distanza con la moglie. L’attore ha condiviso un post su Twitter in cui ribadiva la propria ‘connessione artistica’ con Soleil e lanciando una frecciatina alla moglie: “Chi ha orecchie, intenda“.

Provocazione che non è andata giù a Delia, raggiunta questa sera dalla giustificazione di Alex presente in studio: “Siccome mi piacciono molto le provocazioni, ti dico che rispondo a queste cose perché l’unica persona che pensa a me e mi difende a spada tratta contro tutto e tutti sei te Sole, e perciò ti ringrazio.

Delia, ricordati che abbiamo passato tre anni e mezzo insieme, perciò ricordati ogni tanto di questo: perciò chi ha orecchi, intenda“.

Alex Belli si sente deluso da Delia: “L’unica persona che mi difende? Soleil“

Delia Duran ribadisce però che questo non possa bastare per ricucire un rapporto segnato dalla delusione per i comportamenti di Alex Belli nella casa: “Però questo non basta“. L’attore si rivolge a lei con un consiglio: “Ti lancio le frecciatine per farti capire, come dice Sole, tutto quello che abbiamo vissuto, quello che sei: questo non l’hai mai raccontato.

Io l’ho raccontato, tu dove lo stai raccontando?“. La modella, in particolare, ha sempre invocato rispetto da parte del marito, ma l’ultimo tweet pubblicato sui social dall’attore sembra non indirizzarsi verso questa direzione: “Dopo averlo perdonato, lui ha ancora pubblicato tweet riferendosi a lei. Adesso la stessa cosa: direi che non mi sta portando rispetto“.

Alex Belli, sentendosi incompreso e vedendo una certa freddezza da parte di Delia, si rivolge a lei riferendosi al suo rapporto con lei e Soleil.

Il suo confronto spiazza tutti: “L’unica persona che mi difende chi è? Non mia moglie che mi conosce da tre anni e mezzo, ma Soleil che mi conosce da tre mesi“.