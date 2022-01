Bonus Renzi in busta paga, nel 2022 non sarà per tutti: cosa cambia con le nuove regole su Irpef e detrazioni

Economia e Lavoro

Il 2022 vede l’arrivo di alcune importanti novità nelle buste paga dei lavoratori dipendenti. In particolare, ecco come cambierà quest’anno il cosiddetto “bonus Renzi” in seguito alla riforma delle aliquote Irpef prevista dalla Legge di Bilancio 2022.

Bonus Renzi, chi continuerà a ricevere 100€ extra in busta paga

Il bonus Renzi è stata introdotto con un apposito Decreto nel 2014 ed è stato reso strutturale tramite la Legge di Bilancio 2015. Il suo valore iniziale era di 80€ ed era poi stato incrementato a 100€. Con la Legge di Bilancio 2022 è però stata introdotta la riforma delle aliquote Irpef, che agirà anche sul bonus Renzi (detto anche bonus Irpef) in busta paga.

Ora che le nuove aliquote Irpef sono state ridotte da 5 a 4, questo bonus continuerà a essere riconosciuto ai lavoratori dipendenti che abbiano un reddito annuo fino a 15.000€. Trattandosi di un’erogazione del valore di 100€ per 12 mesi, il totale ammonta a 1.200€ in più in busta paga ogni anno. La fascia di reddito che subirà delle modifiche in base alle nuove regole è quella compresa tra 15.000€ e 28.000€, per cui il bonus potrà essere riconosciuto solo ad alcune condizioni.

Chi sono i lavoratori che potrebbero non ricevere più il bonus Renzi

Per i lavoratori dipendenti con un reddito compreso tra 15.000€ e 28.000€, il valore del bonus Renzi potrebbe risultare ridotto oppure nullo nel caso in cui altre detrazioni (tra cui quelle previste per familiari a carico, lavoro dipendente, mutuo prima casa e lavori edilizi) superino l’imposta lorda dovuta.

Per molti lavoratori si prevede che il bonus possa essere “sostituito” dalle nuove regole relative alle detrazioni fiscali riconosciute sul reddito da lavoro.

Si tratterebbe infatti di detrazioni più consistenti, con un importo massimo pari a 3.100€, un valore che potrà essere incrementato di 65€ per i lavoratori con reddito compreso tra 25.000€ e 35.000€.

In base alla Legge di Bilancio, il bonus Renzi di 100€ dovrebbe continuare a essere erogato per tutti quei contribuenti che dovessero risultare penalizzati sulla base della differenza tra le detrazioni e l’Irpef lorda. Le detrazioni Irpef, infine, si presenteranno in misura decrescente fino alla soglia di reddito dei 50.000€ annui.